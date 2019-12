Hvis du allerede har bestemt deg for å kjøpe et skjermkort til din stasjonære datamaskin, vet du sannsynligvis med hvilket formål du trenger det. Og vår guide for valg av skjermkort vil gjøre deg kjent med forskjellige typer skjermkort og fortelle deg hva du skal se etter når du kjøper.

Prosessen med å velge det beste grafikkortet for spill, arbeid eller multimedia bør tas på alvor, slik at pengene som ikke investeres ikke blir bortkastet. Produktiviteten din vil også avhenge av hvor produktiv denne PC-komponenten vil være, suksess i spill og komfort i behandlingen av video og grafikk. Dessuten spiller det ingen rolle i det hele tatt hvem brikkeprodusenten er - Intel, AMD eller NVidia, det viktigste er å fullføre oppgavene.

Hvilket skjermkort er bedre å ta for en ny PC

Hvis du allerede har bestemt deg for å kjøpe en ny stasjonær datamaskin, vet du sannsynligvis med hvilket formål du trenger den. I de fleste tilfeller er en datamaskin kjøpt som et universelt verktøy, hvor man kan jobbe med dokumenter, surfe på Internett med komfort og se på videoer. Et eget område er avanserte skjermkort for spill.

Hvordan velge et skjermkort: praktiske anbefalinger

MSI GeForce GTX 1050

For moderne spill på mellomnivå vil NVidia GeForce 1050 eller 1060 grafikkakselerator være nok for deg. Ytelsen er nok for tunge spill med middels innstillinger. Men ikke glem at den sentrale prosessoren også påvirker ytelsen i spill. Et godt alternativ for en billig bygg er GIGABYTE GeForce GTX 1060 1582MHz PCI-E 3.0 6144MB grafikkort - https://ichip.ru/podborki/kompyutery/kak-vybrat-videokartu-prakticheskie-rekomendacii-366492

Skjermkort for spill-pc

Hvis du bygger en spill-PC, bør du vurdere avanserte løsninger: for eksempel Radeon RX Vega56, NVidia GeForce GTX 1070Ti og NVidia GeForce GTX 1080 Gaming, som koster opptil 40 000 - 80 000 rubler, d.v.s. kostnadene for resten av fyllingen av PC-en din. Denne MSI GeForce GTX 1080 1708MHz PCI-E 3.0 8192MB er ikke det dyreste alternativet.