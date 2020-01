Topp 3 mest etterlengtede spill i 2019

2018 er fullt av kule spill. God of War, Far Cry 5, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Spider-man - har allerede kommet ut og viste at igrostroy ikke står stille, men beveger seg trygt langs forbedringsveien. Alle de viktigste spillkonferansene i år har allerede funnet sted, og vi kan trygt trekke konklusjoner fra det spillerne viste oss og bestemme for favorittene våre for 2019.

Denne listen vil inneholde 10 spill som i følge forfatterens subjektive mening bør forventes neste år, og som ikke burde skuffe oss. Tallene på listen er på ingen måte assosiert med fordelingen av seter. Alle spill i en eller annen grad er like velkomne. Det kjørte!

Cyberpunk 2077

Utgivelsesdato: 2019

Utvikler: CD Projekt RED

Utgiver: Bandai Namco Entertainment; Warner bros Interaktiv underholdning

Plattformer: PlayStation 4, Xbox One, PC

La oss starte med de hotteste, mest diskuterte og, kanskje, et av de mest ønskede prosjektene - Cyberpunk 2077.

Dette er en åpen verdens første-personers RPG-spill satt i den futuristiske byen Night City. Spilleren må overvinne primære og flere oppdrag, "pumpe" karakteren og forbedre ferdighetene. Alt dette vil påvirke helten og spillet som helhet.

Det virker som et banalt komplott for den nåværende RPG, hvorfor så mye støy?

Det er flere grunner. Den viktigste er i spillutvikleren, CD Projekt RED. Dette polske studioet fikk sin berømmelse takket være den meget vellykkede trilogien med spill om Witcher. Mange kritikere og fans (jeg tilhører dem) kaller den tredje (sist for øyeblikket) delen av serien - "The Witcher 3: Wild Hunt" - et av de beste spillene de siste årene. Den har kult spill, en detaljert verden, ikke-trivselsoppdrag og en ikke-triviell historielinje - dette er hva fans forventer av Cyberpunk 2077.

Vi blir lovet mye - karakterredaktøren, førstepersonsvisning, kul grafikk og muligheten til å klatre til et hvilket som helst punkt på kartet - og dette er bare en liten del av det vi sannsynligvis vil se i neste mesterverk fra CD Projekt RED.

Sekiro: Shadows Die To ganger

Utgivelsesdato: 22. mars 2019

Utvikler: FromSoftware

Utgiver: FromSoftware; Activision

Plattformer: PlayStation 4, Xbox One, PC

I første kvartal neste år slippes eventyr-action fra tredje person, som er opprettet under ledelse av den populære spilldesigneren Hidetaki Miyazaki (far til Bloodborn and the Souls-serien). Spilleren skal reise til Japan i Sengoku-perioden, da landet ble oppslukt av blodige maktslag. Spilleren styrer Sekiro, en kriger med en beinarm, bevæpnet med et sverd og et tau med en "katt". Sekiro er på vei til hevn. Spillet ligner veldig på Bloodborne, et av de forrige FromSoftware-spillene, som også inneholder en dyster verden, groteske fiender og kamper der du må angripe mer enn å forsvare. Nettverket har allerede mange videokamper, bosslag og andre mekanikere, slik at alle kan bli kjent og forstå om han trenger dette spillet eller ikke.

Hymne

Utgivelsesdato: 22. februar 2019

Utvikler: BioWare Edmonton

Utgiver: Electronic Arts

Plattformer: PlayStation 4, Xbox One, PC

Spillet og spilltraileren fra skaperne av Dragon Age og den "praktfulle" Mass Effect: Andromeda ble avslørt for verden på E3 2018. Spillet vil være representativt for Action-RPG-sjangeren, og dets viktigste funksjon vil være muligheten for å samarbeide.

Det ser ut til at opplevelsen av Andromeda påvirket BioWare, og de bestemte seg fremdeles for å polere historiens komponent i spillet "å skinne". I det minste lover de det.

Vi ble også lovet mange komplottillegg. Det gjenstår bare å håpe at disse tilleggene ikke vil være "oppdateringer" for et enkelt selskap. Spillet kan spilles i en hel del av opptil fire personer, og hovedfunksjonen vil være muligheten til å lage dine egne historier som vil avvike fra tidligere gjennomførte. I analogi med det populære Titanfall vil det være mulig å endre kostymer fra hovedpersonen under passasjen.