TOPP 5: de beste kampene i 2019 som alle skal spille

Vel, tiden er inne for å snakke om det beste av det beste. Spill som enhver selv respekterende spiller bør bli kjent med. Denne sesongen har mange slike prosjekter samlet seg. Derfor må du gjøre deg komfortabel, lage te, kutte smørbrød - det vil være interessant.

Viktig merknad. Vi i VGTimes redaksjon er klar over at de fleste av innbyggerne i Russland ikke bruker konsoller og foretrekker den gode gamle PC-en fremfor alle enheter for spill. Dette betyr imidlertid ikke at konsoller ikke går eksklusivt, noe som absolutt er verdt alle fans av interaktiv underholdning. Vær derfor ikke overrasket over å se prosjekter i det endelige utvalget som bare dukket opp på PlayStation 4 eller Nintendo Switch. Slik er realitetene, som kamerat Gorbatsjov pleide å si. Linjen mellom plattformene er nesten blitt slettet, og kule eksklusiver nei nei nei ja kommer ut. Og en ting til: bare de siste utgivelsene kom inn i materialet - vi tok ikke hensyn til alfa-, beta- og andre gamma-versjoner, samt DLC for eksisterende spill og portene til disse spillene på nye plattformer. La oss gå.

Luigi's Mansion 3

Nintendo er et av få selskaper som ikke er redd for å bruke konsepter i det 21. århundre som andre utviklere, med unntak av små indie-studioer, kjører som ild. For eksempel ga Big N i år ut på sin hybrid Switch den tredje delen av et isometrisk actioneventyrspill om spøkelser, gåter og Luigi. Hva er ikke en gave til alle fans av tradisjonelle konsepter?

Luigi's Mansion 3 er den perfekte underholdningen for hele familien. Vi går rundt på det store hotellet, samler alle slags forskjellige ting, fanger spøkelser, løser gåter. Ikke bli skremt, det høres bare "kjedelig ut." Faktisk Luigi sine nye eventyr - dette er kanskje den morsomste utgivelsen i år. Det er nok å slå på spillet bare en gang for å forlate hodet til denne verden en gang for alle. Derfor er det ikke overraskende at Luigi's Mansion 3 klarer å glede alle - fra hardcore spillere over 30 til små barn. Konsistens er et tegn på mestring, ikke sant?



Sekiro: Shadows Die Twice

Hvert nye spill fra Fromsoftware Japanese er alltid en høytid. For noen år siden gledet vi oss som barn over utseendet til Bloodborne. Så skjedde Dark Souls 3 - og igjen lykke. Sofistikert, gjennomtenkt, denne Action / RPG personifiserer bokstavelig talt hva hardcore-spillere elsker.

Sekiro: Shadows Die Twice er et annet mesterverk fra selskap av ærverdige japanske. Igjen, Fromsoftware snudde reglene. Er du vant til å gjemme seg bak et skjold eller rulle rundt i stil med BloodBorne? Glem det! Nå må du huske mekanikken i parrying og lære Zen jumping. Og også - for å se på intros, fordi i motsetning til Souls, er ikke plottet til The Axe skjult i beskrivelsene av objekter. Slike ting.

Også ifølge analytikere nådde online kasino Nettcasinoer i 2019 sitt høydepunkt. Nå foretrekker flere og flere det, i stedet for å leve.

The Outer Worlds

Det er ikke så mange store og gode rollespill i dag. Serien Dragon Age etter en svak inkvisisjon viser knapt livstegn. Jeg vil ikke en gang huske om Mass Effect - skammen til Andromeda-utviklerne skylte ikke bort. Fallout ble til slutt en skytter i naturen til post-apokalypsen. Håpet var på Obsidian Entertainment og hennes The Outer Worlds. Hvis du leser anmeldelsen vår eller selv prøvde det nye spillet til mestrene, vet du at disse håpene ble fullstendig realisert. Nei, amerikanerne samlet ikke den andre delen av New Vegas, men klarte samtidig å skape nesten den beste tredimensjonale rollen for ÅR.

Et utmerket komplott, mange oppdrag, muligheten til å spille i det minste noen rolle - fra en stum pitching som løser alle saker med makt, til en utspekulert diplomat. Eller kombiner disse rollene sammen. Ja, The Outer Worlds lar deg gjøre det også. Det gir ingen mening å gjenfortelle alle gledene ved Obsidians arbeid innenfor rammen av denne TOPPEN - det er bedre å gå til PS Store, Xbox Live eller EGS og bare støtte med en rubel gutta som klarer å skape mesterverk av slik kraft i vår kommersielle tidsalder.

Ring Fit Adventure

La oss gå videre til uvanlige prosjekter fra klassisk underholdning. Vel, det er slik: for Nintendo selv er det ikke noe rart med Ring Fit Adventure. Selskapet plantet allerede i løpet av null år en god tredjedel av spillsamfunnet på mini-spill for sport, og tok opp til urealistisk antall tilfeldige som gamepaden lett kunne forveksles med TV-fjernkontrollen. Men innenfor rammen av denne generasjonen er den nye utviklingen av Big N virkelig et gjennombrudd.

Kraften til Ring Fit Adventure ligger i dens fantastiske avhengighetsevne. De prøvde å plante virtuelle underholdningselskere for en sunn livsstil før, men ingen tenkte på å kombinere denne kondisjonen, som den var, med en ekte historie og kamper i ånden av jRPG! Ja, ja, det er et scenario, sjefer og rivaler i denne rare nye dritten til hybrid Switch. Men hele poenget er at de må bekjempes ... ved å gjøre fysiske øvelser. Og dette enkle trikset generelt snur alt over. Og jeg tenkte på alt som alltid Nintendo.

Blacksad: Under the Skin

Hvem hadde trodd at eventyret om "tre copecks" om en kattedetektiv, kunne hevde tittelen på et av årets viktigste spill? Ja, ikke den vakreste. Selvfølgelig er det buggy, men samtidig er det ekte, livlig, interessant. Historien til Blacksad er en fantastisk hyllest til hele sjangeren av kriminalromaner i USA. Vi skrev imidlertid om dette allerede i vår anmeldelse. Du kan lese den her.

John Blacksad følger løypa. Han leter etter en savnet bokser som ingen har sett verken etter selvmord, eller etter drapet på eieren av en sportsklubb. Og så er alt i beste standard: en anspent historie, en undersøkelse av vitner, sammenstilling av bevis. Under huden - et eksempel på et spill, etter at jeg har bestått, vil jeg fortsette. Nok et eventyr. Nå er det en sjeldenhet.