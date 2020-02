The Hunger Games: Top 10 Battle Royale

Kongelige kamper i videospill blir mer populære. Dette fremgår til og med av at denne modusen vises i Call of Duty: Black Ops 4 og Battlefield V. Og det er ganske mange uavhengige spill der du trenger å beseire alle motstandere og forbli den eneste overlevende. Vi valgte de ti beste av dem.

Spiller Ukjente Battlegrounds

Selv om Battle Royale-sjangeren dukket opp på begynnelsen av 2000-tallet (den ble kalt Last man standing da og var tilgjengelig i mange flerspillerspill med deathmatch-modus) skylder PUBG sin popularitet nå. Spillet ble utgitt på Steam i begynnelsen av 2017 i tidlig tilgang, noe som ikke forhindret det fra å bli et av de mest populære med 18 millioner solgte eksemplarer og et maksimalt antall spillere på 2 millioner på slutten av året. Nå er PUBG en standard for andre spill i denne sjangeren, hvorav mange elementer ble lånt av dem.

Fortnite Battle Royale



Dette spillet dukket opp på bølgen av PUGB suksess. Den ble utgitt i september 2017 som en uavhengig gren av Fortnite-spillet og fikk raskt popularitet, til og med overgått PUBG. I mars 2018 oversteg antall spillere 45 millioner, og innen juni var nettverkstrafikken for spillet 37 TB / s - dette er en rekord for online spill. Fortnite Battle Royale i seg selv er preget av morsomme tegneseriegrafikk og mindre vold på skjermen, samt et stort antall støttede enheter - ikke bare PC-er, men også både populære konsollplattformer, samt iOS og Nintendo Switch. Hovedtrekket i spillmekanikk er muligheten til å bygge tilfluktsrom og strukturer. Resten av spillet ligner veldig på PUGB, og det er grunnen til at utgiverne av de sistnevnte til og med saksøkte Fortnite-forfattere

Hunt: Showdown



Det mest atmosfæriske spillet i vår anmeldelse. I den krysser jakten på monstre i myrene i Louisiana med konfrontasjonen med andre lag for tyvegods og belønning. Kul grafikk, karismatiske figurer og mange taktikker gjør dette spillet veldig lovende. Mens hun er i tidlig tilgang, men nå fortjener hun alle slags komplimenter. Videre skal det være enda kjøligere.

Kongelig mat



Dette spillet ble tenkt som en April Fools-vits, men det var ekstremt vellykket og får sakte sin popularitet. Komiske elementer som skiller seg ut skiller seg ut utstyr - dette er gryter, drushlaki, panner, etc. Kanskje dette kan virke useriøst for noen, men det velutviklede actionspillet, god grafikkoptimalisering, fraværet av feil og fri status gjør det veldig attraktivt for et bredt spekter av spillere.

ARK: overlevelse av de flotteste



Hvis det i de fleste spill er vekt på realisme, lukter det ikke i dette kongelige slaget. Vil du sykle på en tyrannosaurus? Vær så snill. Brannpustende drage? Her er det. Tilfeldig surt regn? Som uten det. Vektleggingen i dette spillet er på moro og sinnssykdom. Og, jeg må si, dette har sitt eget høydepunkt.

Darwin-prosjektet



En original blanding av overlevelse og kamp Royale. Fiendene her er ikke bare karakterene, men også miljøet, der alvorlig forkjølelse hersker. Også interessant er gameplayet som kombinerer forskjellige elementer - her samler vi skinn til rustning, og her blir vi usynlige takket være futuristiske teknologier. Men hovedtrekket er tilstedeværelsen av regissøren. Når 10 spillere kjemper på kartet, kan 11 kontrollere prosessen ved å sette visse betingelser, hjelpe eller skade deltakerne. En virkelig original løsning blant dusinvis av samme type kongelige slag. Og det er flott.

H1Z1: King of the Kill



I den originale H1Z1 måtte du overleve og bekjempe zombier. I versjonen med det kongelige slaget har ikke zombier forsvunnet (selv om de ikke utgjør en spesiell trussel der og er sjeldne), men mekanikerne i sjangeren har dukket opp - bare en kan overleve på øya. Spillet er laget ganske høy kvalitet og har sine egne egenskaper, for eksempel spiller transport en viktig rolle. Likheten med H1Z1: King of the Kill med PUGB gjør det til et godt alternativ til sistnevnte.

ArmA III - Battle Royale



Modusen for ArmA III fra forfatteren av PUGB dukket opp mye tidligere enn PUGB selv. Her er hovedvekten på realistisk ballistikk og et stort detaljert kart. Generelt sett den samme ArmA III, bare med en kongelig kamp i stedet for militære oppdrag. Et særtrekk ved moden er vektleggingen av snikskytterduell. Og selv om spilleområdet her også smalner mot slutten av runden, med tanke på den store plassen, må du først skyte fiender på avstand.

Islands of nyne



Hovedtrekket i dette spillet er en futuristisk setting som ligner Crysis. Spillet har droner, maktskjold, jetpacks, avanserte våpen og fantastiske landskap av en tropisk øy. Ellers er dette en tradisjonell kongelig kamp. For fans av futuristiske skyttere, det er det.

Culling

Dette spillet ligner veldig på PUGB, men dukket opp før det. Alt er tradisjonelt her - landing på et kart, en innsnevrende spillsone, et søk etter gjenstander og oppgaven med å forbli den siste overlevende. Det er verdt å prøve for de som av en eller annen grunn ikke liker PUGB. Dessuten koster det mye billigere.