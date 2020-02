Beste kjendispokerspillerne

Poker er et spill som alle kan spille med 'en chip og en stol'. Med pokerturneringsserier som World Series of Poker, som tiltrekker seg tusenvis av mennesker som spiller for sjansen på udødelighet av poker, tiltrekker spillet alle, inkludert skuespillere, sportsstjerner og underholdere.

Bevæpnet med enorme bankroller, utfordrer disse kjendispokerspillerne seg til å lære seg spillet, og det er rettferdig å si at noen av dem har blitt veldig dyktige på Texas Hold'em Poker. Spillerne som er oppført nedenfor, elsker casino bonus, elsker spillet, men ikke la kjendisstatusen lure deg, de er pokerspillere med skarpe ferdigheter og de ser hensynsløst å ta stabelen din, selv om de er vennlige nok til å signere en autograf for deg som de gjør det.

Shannon Elizabeth

Alt Shannon har gjort i livet hennes har vært vellykket. Før hun ble en global sensasjon takket være hennes opptreden som 'Nadia' i American Pie-trilogien, var hun så flink til tennis at hun vurderte å bli profesjonell. I 2006 innrømmet Shannon sin kjærlighet til poker, og beskrev spillet som "hennes andre karriere". Hun besøkte regelmessig Las Vegas for å blande det med de beste pokerspillerne, og var semifinalist i NBC Heads-Up Poker Championship i 2007. Dette resultatet og andre pokerturneringer i turneringen beviste hennes legitimasjon som en topp pokerspiller.

Brad Garrett

Fans av Everybody Loves Raymond elsket stand up-komikeren Brad Garrett, med hans vanskelig å savne 6 "9" ramme. Garrett har vært veldig aktiv siden begynnelsen av 1990-tallet i både filmer og TV med en Hollywood-CV inkludert hitfilmer som "A Bugs Life", "Garfield" og "Finding Nemo" med sin dype stemme spesielt egnet til animasjonsfilmer, hvor han er i høy etterspørsel. Garrett beskriver seg selv som en profesjonell pokerspiller på deltid, og han dukket opp på Poker Night i Amerika hvor han hadde en minneverdig spett med "Poker Brat" Phil Hellmuth, og skjente ham ut for sin konstante søppelprat.

Sam Simon

Sam Simon er skaperen av "The Simpsons", så du kan være trygg på at han er tilstrekkelig bankrullert for de fleste pokerspill. Fordi penger er, skal vi si, ikke noe problem for ham, liker Sam å spille regelmessig i sine lokale pengespill. Sam har en rekke WSOP-kasser til sitt navn og har spilt live poker siden midten av 1990-tallet, lenge før pokerbommen i 2003 økte pokers popularitet. Du kan nesten kalle ham old-school. Sam spiller alle pokerspill inkludert Omaha 8 eller Better, som står for en av WSOP-kassene hans.

Ray Romano

Stjernen til "Everybody Loves Raymond", Romano ble den høyest betalte TV-skuespilleren i verden da showet genererte 3,9 milliarder dollar i 2004. Romano er en vanlig i World Series of Poker, som jevnlig tar plass i Main Event og siktet for å forbedre ytelsen fra året før. Han er kjent for sin tilnærming og vennlige engasjement med fansen. Romano avslørte i et intervju at han spiller i en månedlig hjemmekamp med vennene sine i en turbostruktur, så synes den tregere strukturen i WSOP Main Event er veldig utfordrende.

Tobey Maguire

En av de mest suksessrike skuespillerne i verden, med hovedrollen i filmer som Spider Man, Seabiscuit og Pawn Sacrifice, krever Maguire mer enn $ 25 millioner per film. Han har en mangeårig interesse for poker, og spiller både live poker og online poker. Maguire er kjent for å ha deltatt i kontroversielle neseblodinnsatser kontantspill med andre skuespillerstjerner Matt Damon og Ben Affleck med enorme summer for å skifte hender. Disse midten av 2000-tallets kontantspill ble senere udødeliggjort til en "basert på sanne hendelser" -filmen Molly's Game.

Matt Damon

For alltid i de gode grader av pokerfans takket være at han dukket opp i filmen 'Rounders', som er allment akseptert som en av de beste spillfilmene gjennom tidene, kombinerte Matt Damon sin tid i hovedrollen i Hollywood-korps med jevnlige opptredener på The World Series of poker. Matt er en pengespilldeltaker i det beryktede "Molly's Game", og spiller det meste av pokeren hans bak kulissene, vekk fra det offentlige blikket. Hans karakterhistorie i Rounders inspirerte mange spillere over hele verden til å prøve å bli profesjonelle pokerspillere.

Jean Robert Bellande

Karismatisk og uredd, "Action Bob" har gjort seg bemerket som en spiller som sannsynligvis vil byste når som helst. Han dukket opp som en deltaker på "Survivor, China" som ble eliminert tidlig, men forble en del av showets jurypanel. Han vant sitt første WSOP-armbånd i 2018 og spiller jevnlig i nesebleed stakes-spill i Macau. Han er aktiv på sosiale medier på Twitter og Instagram med tusenvis av følgere. JRBs sosiale medier avslører en høyt rullende baller som ikke er redd for svingene i poker, et sentralt element i en pokerproff. Jean Robert har over $ 2,9 millioner i turneringspenger, og ved egen innrømmelse har han vunnet og tapt flere millioner i high-stakes kontantspill.