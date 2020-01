Bjørn Lynne

"Det gjør eg ikkje"

- Per Øyvind

Godt Nyttår, Gamereactor. Originalt skulle tittelen på denne bloggen være Å være med Rune men jeg byttet i siste øyeblikk. Rune er nemlig aktivitøren her jeg er nå, all trening og turer etc er det han som styrer med. Trening mandag, onsdag og fredag. Turer tirsdag og torsdag.

I løpet av kort tid har jeg fått en god tone med Rune, han er en skikkelig ålreit fyr og det er lenge siden jeg har hatt en autoritærfigur type Gymlærer Pedersen i livet mitt. Han har for vane å komme å vekke meg når det skjer noe, og det gjorde han idag uten det minste dårlig samvittighet. Det trengte han ikke heller. ALT er bedre enn å sitte på rommet.

Jeg burde kanskje forklare hvor jeg er. Desmond Miles i det første Assassin's Creed. Kidnappet av Abstergo. Tvunget til å gjenoppleve sine forfedres minner. Kontra det har jeg blitt tvunget til å gjenoppleve alle MINE EGNE fortrengte minner fra barndommen. All mobbingen jeg ble utsatt for, både her på GR, på skolen, overalt.

La jo opp til det selv, right? Med alle de selvmotsigende kommentarene mine. All humoren. Alt det sjokkskadde jeg skrev. Jeg la aldri skjul på at jeg var en dypt skadet person bak fasaden jeg la opp.

Men slikt blir det dårlig stemning av. Så for å fortsette der jeg slapp - Rune tok meg med ut av Huset, alene. Første gang vi ikke er sammen med 2-3 andre Whacko's. Det var rimelig godt sagt som gjort.

Først var vi en tur innom byen, og jeg fikk endelig hentet FIGHT CLUB 3 på Outland. Kostet meg 290 kr for nesten alle bladene. Mangler nr 8 og 10 nå. Har lite penger igjen. Trenger alltid cash, selv her. Masse impulstanker.

Rune fikk hentet seg en jakke, jeg fikk Fight Club 3. I Nicolas Cage sin film NEXT dro vi til Åsane og Jack & Jones inne på Horisont. Hadde lyst på en skinnjakke til 1760 kr, men jeg er blakk og min mor sa nei. Sånn er den indistruelle verdenen min. Hvis ikke hun sier nei, gjør ingen det.

Igjen fikk Rune seg noen bukser fordi han måtte bruke Gavekort han fikk til jul, mens jeg måtte nøye meg med selfie i Skinnjakken mens jeg venter på Bad Boys 3: For Life

Har spesifisert til Nyhetsraketten Eirik og vår kakespisende gode The Cookiemonster fra Sesam Stasjon hvor jeg er, men det holder å si that I am in da fuckin Casa de Nut.

Videre tok meg og Rune oss en dagens Kylling Fahitas på Bigbite, etterfulgt av hjemtur til Huset. Fikk et lite avbrekk før det var rett på Innebandy hvor jeg fikk være Keeper'n til Liverpool. Ganske intens treningsøkt!

Nå er det snart Middag her på Huset. At jeg kalte denne bloggen for Storebjørn har å gjøre med at jeg hadde en samtale med Per Øyvind like før jeg gikk inn for å skrive, og han lurte på om jeg likte Spillmusikk. Han er selv veldig glad i bilspill og hater Duke Nukem og Assassin's Creed og anbefalte meg FIFA.

Han nevnte også Bjørn Lynne, en som er norsk og har komponert spillmusikk. Interessant

Inntil videre avslutter jeg her nå.