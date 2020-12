The last of us II. Og den store kontrovers

Dette innlegget er kategorisert under: The last of us

Hei alle sammen. I denne bloggen skal jeg snakke om The last of us II. Når dette spillet kom ut så husker jeg den store kontroversen som kom på grunn av dette spillet.

Jeg husker at jeg så veldig mye videor som forklarer hvorfor dette spillet er bra og hvorfor dette spillet var

dårlig. Før jeg sier noe så vil jeg at dere skal vite at, dette spillet er ikke en 1/10 men den er heller ikke en 10/10.

For meg så er dette spillet en 7/10(4/6) det betyr at det er noe jeg synes er bra men så er det noe jeg synes er dårligt også.

Og ja forresten denne bloggen har selvfølgelig spoilers.

Så hvis du ikke vil ha spoilers så vil jeg anbefale at du klikker bort fra denne bloggen og spiller spillet selv. Eller du kan se det på youtube

Jeg har alltid lyst å snakke om dette spillet. Men jeg følte at jeg burde vente litt. Jeg bestemte meg å vente til jeg følte at det hele kontroversen har roet seg ned lit. Jeg vil ikke si at det har roet seg ned fullstendig men jeg føler at det er på tide på tide å si noe

Før jeg sier noe negativ la oss heler se litt noe positivt.

Åpenbart så er grafikken kjempe bra. Det er kjempe vakkert, stemme skuespillet er også kjempe bra(Selv om jeg er ikke helt enig med Laura Bailey som Abby) og selvfølgelig så er Troy Baker fantastisk som vanlig. Og det har fine øyeblikk med Ellie og Joel.

Men nå er det på tide å si noe negativt.

Ok la oss få bort det åpenbare. Joels døds scene. Hoved problemet mitt med denne scenen er at det ikke er troverdig. Dette er noe mange folk har sagt allerede men Joel ville ikke bare gi sitt eget navn til fremmed folk. Og etter å ha tenket på dette så må jeg si at jeg er enig. Men det er ikke det eneste.

Joel sa bare for navnet sitt. Han sa aldri at han het Joel Miller men likevel så vet Abby på magisk vis at det er han hun er ute etter. Joel er et veldig vanlig navn i USA. Det finnes andre youtube videor som diskutere dette bedre enn jeg kan.

Men la oss snakke om andre problemer dette spillet har. Og for meg det må være de gangene spillet føles så tvunget. Spillet prøver for hardt å overbevise meg at Ellie har blitt til et slags monster mens samtidig så prøver spillet for hardt å humanisere Abby.

Det er åpenbart hva utviklerene prøver på. Jeg forstår hva de vil. Men samtidig så er det veldig galt

Det føles så ekstremt tvunget at jeg ikke bryr meg om hva som kommer til å skje i det hele tatt. Og samtidig så er det også hvorfor Joels død er så problematisk. Joel dør, fordi plotet vil ikke funke hvis han ikke gjør det, så istedenfor å være et emotionel øyeblikk så ender det bare opp å bli en plot device. Og det er forståelig at folk blir iritert fordi det er veldig respektløs mot karakteren.

Og så har vi avsluttningen selvfølgelig. Jeg husker en person som sa at den sanne tema i historien er tilgivelse. Men desverre så er det bare i avsluttningen hvor noe tilgivelse skjer og igjen det føles så tvunget og ikke noe særlig rettferdigjørende

Men som jeg sa. Dette spillet er ikke en 1/10 men heller ikke en 10/10. Men selvfølgelig det er bare min mening. Jeg foretrekker å se å dømme basert av mine egne øyer istedenfor å høre på andre.