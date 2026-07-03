Bloober Team gir et første innblikk i spillopplevelsen i DLC-en « Lazarus » til Cronos: The New Dawn

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Det er ganske mange lovende skrekkprosjekter som kommer til PC og konsoller senere i år, ikke minst «Halloween: The Game» og «Silent Hill: Townfall». Et annet eksempel er «Cronos: Lazarus», som er en fullskala DLC til « Cronos: The New Dawn », og som lar spillerne ta rollen som «Warden» (også kjent som «Pathfinder») for å følge i fotsporene til karakterens ungdom og se hvordan han ble den fienden vi til slutt kjente ham som før rulleteksten kom på hovedspillet.

Selv om utvikleren Bloober Team ennå ikke har kunngjort en fast utgivelsesdato for denne utvidelsen, ser det ut til at teamet nærmer seg dette, ettersom det nå er publisert en utviklerdagbok som gir et første innblikk i spillopplevelsen i DLC-en.

Den legger særlig vekt på de nye spillmekanikkene og evnene som Warden besitter, blant annet teleportering og avledningsmanøvrer som vil «endre spilltilnærmingen vi kjenner fra det opprinnelige spillet». Dette kommer i tillegg til introduksjonen av Gladius-våpenet, som vil være nyttig for å takle fiendene som står i veien for Warden. Blant disse finnes trusler fra hovedspillet, men også en ny Envoy sendt av Collective, som opptrer som en forfølger og vil jakte på Warden gjennom hele handlingen i Lazarus.

Du kan se alt dette i aksjon i den nyeste presentasjonen av Cronos: Lazarus nedenfor, og DLC-en er planlagt å lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 denne høsten. I tillegg har spillet, ifølge nylige hendelser i « Cronos: The New Dawn », tjent inn produksjonskostnadene og genererer nå utelukkende inntekter for Bloober Team.