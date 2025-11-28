Bloober Team kunngjør Layers of Fear: Final Masterpiece Edition

Hvis du er ferdig med Cronos: The New Dawn og har lyst på enda mer skrekk fra Bloober Team har vi noen gode nyheter til deg. Den polske skrekkgiganten har nettopp annonsert Layers of Fear: Final Masterpiece Edition (via Nintendo Life).

Som du kanskje gjetter fra tittelen, er dette en veldig godt avrundet pakke som inneholder både Layers of Fear og Layers of Fear 2, komplett med all DLC. Men hvorfor nøye seg med det? Hvis det er en Final Masterpiece Edition må den leve opp til navnet sitt - og det er derfor den også inkluderer helt nye kapitler å bli skremt av. Slik beskriver Bloober sin nye utgivelse:

"Layers of Fear er en førstepersonsopplevelse som blander historiedrevet utforskning, miljømessige gåter og psykologisk skrekk. Final Master Edition samler de sammenflettede historiene til tre karakterer - Maleren, Skuespilleren og Forfatteren - som alle er oppslukt av sin hengivenhet til kunsten. Atmosfæren forsterkes av et skremmende, men samtidig hjemsøkende vakkert lydspor komponert av den prisbelønte musikeren Arek Reikowski. Denne utgaven er gjenoppbygd med HDR, strålesporing og dynamisk lyssetting, og gjør at du kan leve deg enda dypere inn i den melankolske og rystende verdenen."

Og for å gjøre ting enda bedre, er det satt til å ha premiere i desember, selv om vi ikke har en nøyaktig utgivelsesdato å dele ennå.