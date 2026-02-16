Bloober Team løfter lokket på mystisk avsløring: Layers of Fear 3 kunngjort

Bloober Team har blitt kjent som en av de beste skrekkutviklerne i videospillverdenen, og er i nyere tid kjent for titler som Silent Hill 2 Remake, Cronos: The New Dawn og The Medium. Men før disse prosjektene ble realisert, var Bloober kjent for Layers of the Fear-serien, som det polske teamet endelig vender tilbake til etter å ha vært borte fra den i ti år.

Den mystiske avslørende nedtellingen som Bloober begynte ved nyttårsskiftet har nådd sin konklusjon og bekreftet at utvikleren jobber med Layers of Fear 3. Den psykologiske skrekkfranchisen utvides med en ny stor del som vil bli innkvartert av en haug med multimedieprosjekter som også vokser og utvikler serien videre, i form av bøker og musikk.

Informasjonen knyttet til Layers of Fear 3 er for øyeblikket ganske begrenset, ettersom alt Bloober har delt er en filmtrailer som du kan se nedenfor, og også noen ekstra detaljer som lover at et "mareritt er på vei, sterkere og mer vridd enn noen gang før!" Bloober sier også at traileren er full av hemmeligheter som må dechiffreres av fans med ørneøyne.

Utover dette har administrerende direktør Piotr Babieno delt en kort uttalelse: "Layers of Fear er en franchise som kommer rett fra våre hjerter og en elsket Bloobers Team-historie. Den som vi fortsetter å fortelle siden tiår, det var prosjektet som formet studioets identitet og satte oss på veien for å lage uforglemmelige psykologiske skrekkopplevelser. Ti år har gått, men vi har langt fra sagt det siste ordet - nå avslører vi noe nytt i serien. Vi håper det vil så et frø av begeistring for fansen av denne tittelen."

Ser vi på multimedieutvidelsen, vil vi først se denne bli realisert i slutten av 2026, når forfatteren Marta Bijan gir ut en skrekkroman som utspiller seg i den store verden. Og når det gjelder lanseringsplanene for Layers of Fear 3, har ingenting blitt delt ennå.