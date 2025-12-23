Bloober Team lover at deres Nintendo Switch 2-eksklusive prosjekt har en vri ingen andre skrekktitler har hatt før

HQ

Selv om Bloober Team nå er kjent som et multiplattformstudio som leverer utmerkede skrekkopplevelser, ble de nærmest født som et studio dedikert til å utvikle spill for Nintendo. Selv om de nå har fått mye berømmelse takket være The Medium eller Silent Hill 2 Remake på andre systemer, har de også noe veldig spesielt på gang for Nintendo Switch 2. Noe som fremdeles ikke har noe offisielt navn, og som vi bare kjenner som Project M (ikke å forveksle med det kansellerte NCSoft-prosjektet).

Vi visste at det var noe i gjære i studioet, Bloober Team CEO Piotr Babieno fortalte oss selv for flere måneder siden, men nå har vi noe mer konkret å gå etter. Project M blir en eksklusiv tittel for Nintendos nye konsoll, og er gjennomsyret av DNA-et til noen av de mest bemerkelsesverdige skrekkopplevelsene de siste årene. I et intervju med Nintendo Insider beskriver Babieno det selv slik :

"Alt jeg kan si er at fans av Resident Evil, Silent Hill, Limbo og Eternal Darkness vil føle seg hjemme med en gang. Når det er sagt, introduserer Project M en dristig vri som ingen skrekkspill har utforsket før. En visjon som bare kunne eksistert på Nintendo-maskinvare."

Som du kanskje har lagt merke til, er et prosjekt av denne skalaen ikke noe jeg kan snakke fritt om, med tanke på NDA-ene som Nintendo vanligvis knytter sine eksterne prosjekter til, men forhåpentligvis får vi vite mer om det snart :

"Du aner ikke hvor vanskelig det er for meg å ikke avsløre hva Project M egentlig er, men foreløpig er det for tidlig å snakke om det. Vi er sikre på at vi snart kan dele de første detaljene."

Hvordan tror du Bloober Teams Project M kommer til å være? Hva vil det være som gjør skrekkopplevelsen på Nintendo-maskinvare så unik?