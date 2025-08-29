Bloober Team ønsker å skremme Nintendo-spillere også

HQ

Få er like gode på skrekkspill som polske Bloober Team, som etter gjennombruddet med Layers of Fear i 2016 har fortsatt å skjemme oss bort med titler som Blair Witch, The Medium og nå sist Silent Hill 2 Remake.

Så langt har vi hovedsakelig spilt titlene deres på PC, PlayStation og Xbox - men det er i ferd med å endre seg. Nå vil de skremme Switch 2-publikummet, og hevder at Nintendos Gamecube-konsoll var fenomenal for skrekkspill. Bloober Teams administrerende direktør Piotr Babieno forteller The Game Business:

"Jeg prøver å få mine personlige drømmer til å gå i oppfyllelse. Jeg er en stor Nintendo-fan. Jeg vokste opp med Nintendo-konsoller. De viktigste skrekkspillene, som Eternal Darkness, Resident Evil 0, Resident Evil 4... var tilgjengelige på Nintendo GameCube. Det var en gullalder for Nintendo-fans. På en måte vil vi gjerne være de som åpner et nytt kapittel for Nintendo akkurat nå.

Vi har noen planer. Vi kan ikke dele vår visjon for fremtiden ennå. Men Nintendo-fans kan definitivt ta en titt på Bloober Team."

Deretter vil studioet gi ut Cronos: The New Dawn, som har premiere 5. september. Det kommer også til Switch 2, og forhåpentligvis kan Switch 2-spillere også glede seg til titler som Silent Hill og kanskje andre klassikere fra utviklerens omfattende katalog. Eller hvorfor ikke et direkte samarbeid med Nintendo, noe Babieno ikke virker helt avvisende til:

"Det beste [eksempelet] er Luigi's Mansion. Det [Nintendos spilldirektør] Kono-san gjorde med denne tittelen var ganske imponerende. Og jeg tror at det er en stor mulighet for å gjenta en slik idé i fremtiden."

Hva håper du å se fra Bloober Team på Switch 2 i fremtiden?