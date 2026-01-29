Bloober Team oppdaterer mystisk teaser-side med ny tekst

HQ

Utvikleren Bloober Team har hatt vinden i ryggen de siste årene takket være Silent Hill 2 Remake og Cronos: The New Dawn. Deres neste prosjekt er allerede blitt hintet til, og er angivelig satt til å bli avslørt natt til 15. februar, men nå har de oppdatert prosjektets teaser-side.

Teaser-siden heter fortsatt "RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd.com", men de har lagt til en kort beskrivelse, som lyder som følger :

"Noen ting forlater aldri veggene. De lærer bare å vente."

I tillegg er det en liten avspillingsknapp som spiller av en opplesning av diktet "The Sick Rose" av William Blake, som lyder som følger :

"Du er syk. Usynlige fluer i natten. En hylende storm har funnet din seng av karmoisinrød glede. Mørk hemmelighet ødelegger ditt liv."

De registrerte navnet "Onyx: The Dark Grip" i fjor, men fansen mener også at dette høres litt ut som Layers of Fear.

