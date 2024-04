Bloober Team planlegger å lansere spillet sitt basert på en Skybound IP neste år

HQ

Bloober Team har faktisk ganske mange prosjekter i arbeid akkurat nå. Mens den du uten tvil er mest kjent med for øyeblikket, er sannsynligvis nyinnspillingen av Silent Hill 2, har det polske teamet flere prosjekter i sin rørledning for å følge det overlevelsesskrekkspillet.

Dette ble bekreftet i studioets siste økonomiske rapport (oversatt av X-bruker @pl_evil) der det ble nevnt at et slikt prosjekt er kjent som Project R, som er et spill basert på en IP eid av Skybound Entertainment, som igjen eies av Invincible og The Walking Dead skaperen Robert Kirkman. Du kan ha gått glipp av denne kunngjøringen tidligere, men spillet ble faktisk bekreftet å eksistere sent i 2023. Det er uklart hva Project R er, men rapporten sier at det vil debutere en gang i 2025.

Ellers ble det nevnt at et annet prosjekt er i arbeid. Dette er kjent som Project C, og utvikles i samarbeid med Take-Two Interactive's Private Division, og vi har faktisk visst om dette spillet en god stund, da det ble referert til tilbake i slutten av 2022. Detaljene om dette spillet er mye sparsommere, men det bemerkes at Bloober Team er "veldig fornøyd" og "for tiden godt avansert" i utviklingsprosessen. Project C er kjent for å bli kunngjort riktig i år, så kanskje vi kan se på et sommerarrangement for denne avsløringen.