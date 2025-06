Bloober Team retter søkelyset mot Cronos: The New Dawn's kamp og eskalerende fiender

HQ

Nylig presenterte utvikleren Bloober Team et nytt glimt av Cronos: The New Dawn, sin kommende nye IP som vil bygge videre på studioets overlevelsesskrekkarv. Spillet vil lanseres en gang senere i år på PC og konsoller, og med det som er tilfelle, har vi nå blitt introdusert ytterligere til kampene og forskjellige fiender i spillet som en del av en utviklerblogg.

Videoen avslører at et av de viktigste og mest utfordrende elementene å mestre er å beseire fiender som liker å slå seg sammen og eskalere til større og større trusler. Med monstrene kjent som Orphans, er ideen at når du dreper en, fungerer den som drivstoff for en annen, slik at den fienden kan kombinere seg med sin falne landsmann for å bli noe mer og vanligvis verre.

På grunn av dette må du være enda smartere med hvordan du bruker våpnene og verktøyene dine, noe Bloober Team utdyper ved å dele informasjon om noen gadgets. Det er Javelin, som bruker raske skudd, og også Hammer som i stedet trender mot tung skade på nært hold som er perfekt for å fullføre fiender som ønsker å slå seg sammen. Ellers oppfordrer Bloober spillere til å lokke fiender bort fra lik for å forhindre at de kan slå seg sammen i utgangspunktet.

I henhold til de forskjellige typene Orphans, noen få har blitt delt, inkludert Doppelganger som regnes som den vanligste trusselen, selv om ikke alle ser ut eller oppfører seg likt. Noen vil skynde seg og angripe spilleren, noen er blåmerker som er vanskeligere å ta ned og treffer med stor kraft, andre liker å bruke fjernangrep hovedsakelig. Men dette er ikke alt, for det finnes også spesielle fiender som bare dukker opp på bestemte steder, og som byr på enda flere utfordringer, noe vi kommer til å lære mer om i fremtiden.

