Bloober Team samarbeider med Skybound Entertainment om et nytt spill.

Den erfarne skrekkutvikleren Bloober Team har inngått et samarbeid med Robert Kirkmans Skybound Entertainment om et nytt spill som skal lanseres i 2025. I en pressemelding som Comic Book har mottatt, gir Bloober Teams administrerende direktør Piotr Babieno et innblikk i prosjektet, som foreløpig omtales som R:

"Dette prosjektet er et nytt skritt i vår andrepartsstrategi, der vi samarbeider med eksterne partnere for å bidra med vår skrekkkunnskap. Dette er titler som ikke bare er ment å gi oss økonomisk overskudd, men som er de neste skrittene for å nå vår strategi innen utgangen av 2027. Vi har kjent vennene våre fra Skybound lenge, og jeg er sikker på at dette blir et vellykket samarbeid."

Det er begrenset med detaljer om spillet, men det er nærliggende å anta at det er basert på The Walking Dead -serien. Vi har sett mange videospill basert på serien opp gjennom årene, og de mest kjente eksemplene er Telltale Games' episodiske serier. I 2023 kom det katastrofale The Walking Dead: Destinies, så spillet vil være en mulighet til å hjelpe serien til å få en ny posisjon i videospillverdenen.