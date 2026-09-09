Bloober Team (Silent Hill 2, Cronos) avslører et nytt 2,5D-spill som er eksklusivt for Nintendo Switch 2

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Ryktene om at Bloober Team, det polske studioet bak Layers of Fear, Blair Witch, Observer, The Medium og senest Silent Hill 2 og Cronos: The New Dawn, jobbet for Nintendo med et eksklusivt Switch 2-spill, sirkulerte for noen måneder siden (noen håpet det ville være en ny versjon av Eternal Darkness), og under Nintendo Direct i september kunngjorde Nintendo det: det heter Onyx: The Dark Grip og lanseres eksklusivt for Nintendo Switch 2 i 2027.

I motsetning til de fleste spillene fra studioet, som er eventyrspill i første- eller tredjepersonsperspektiv, er Onyx et 2,5D-spill der du samhandler med omgivelsene ved hjelp av berøringsskjermen eller konsollens bevegelseskontroller. Hovedpersonen, Holden, oppfatter disse handlingene som overnaturlige inngrep… og han vil gradvis miste forstanden.

Nøkkelen til spillet vil være å hjelpe Holden med å avdekke sannheten og overleve, samtidig som man sørger for at han ikke blir helt gal.

Det bør nevnes at spillet ser ut til å være utviklet av Broken Mirror Games, et samarbeidsstudio etablert av Bloober Team i 2024, som står bak Saw: Genesis – flerspillerspillet som ble annonsert under den siste utgaven av Summer Game Fest.

Hva synes du om Onyx: The Dark Grip? Spillet lanseres i 2027, og kun på Switch 2.