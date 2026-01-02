Bloober Team starter en nedtelling for avsløringen av et mystisk nytt spill

HQ

Den polske skrekkutvikleren av Bloober Team er fremdeles bare noe fersk etter lanseringen av sitt siste videospillprosjekt, da vi tilbake i september 2025 ble introdusert for Cronos: The New Dawn. Til tross for dette bremser studioet tydeligvis ikke ned, ettersom en nedtelling er startet for avsløringen av et annet prosjekt av en usikker natur ...

Vi sier av usikker art fordi det eksakte prosjektet det er snakk om ennå ikke er avslørt. Så langt er alt Bloober Team er villig til å dele med publikum, en mystisk nedtellingsnettside med en URL som ser ut til å være volapyk, men som utvilsomt har en betydning som puslespillfans kan knekke. For de som er nysgjerrige, er det"RemosdNeulserorehsoOvamCeyerd.com"

Den særegne naturen til dette nedtellingsnettstedet har ført til at noen fans lurer på om dette er i forhold til Bloobers eksklusive spill for Nintendo Switch 2, med Twisted Voxel som la merke til at den polske utvikleren nylig varemerkebeskyttet navnet "Onyx The Dark Grip", som kanskje kaster lys over spillets navn.

Ellers vil avsløringen skje i midten av februar, nærmere bestemt den 13. februar, som tilfeldigvis er en fredag, en fredag den 13... Det er en ganske utmerket dag å avsløre et nytt skrekkspill på, ikke sant?