Bloober Team: "Vi er eksperter på å putte Polen inn i alle spillene våre"

Cronos: The New Dawn Det polske spillet Bloober Team har ankommet og er tilgjengelig på PC og konsoller fra og med i dag. Spillet er utviklet av polske Bloober Team, og studioet bruker sin polske arv og ekspertise til å gi liv til en ødelagt polsk verden i spillet, som utspiller seg i en ganske skremmende forstad til byen Krakow.

Når dette er sagt, tok vi nylig kontakt med hovedforfatter og narrativ leder Grzegorz Like, hvor vi spurte om Bloobers beslutning om å gå tilbake til sine røtter og presentere Polen i dette slående og skremmende videospillet, og også hvor New Dawn -elementet i tittelen kom fra.

"Ja, du vet, det er morsomt, for på et eller annet tidspunkt innså vi at vi er blitt eksperter på å putte Polen inn i alle spillene våre", forklarer Like. "Vel, bortsett fra Silent Hill, selvfølgelig. Og vi gjenskapte en av leiegårdene våre fra Krakow City i The Observer. Så brukte vi den samme leiegården i The Medium, og vi gjenskapte også hotellet, der hele spillet foregår. Men nå med Cronos bestemte vi oss for å satse stort. Og vi gjenskapte hele bydelen i Krakow som kalles Nowa Huta. Men vi oversatte det til New Dawn.

"Det er morsomt fordi det er veldig personlig for meg, for jeg bor på det stedet. Jeg ble født der. Og da jeg viste traileren til moren min, sa hun: 'Hvorfor gjorde du det? Det var en så vakker by, og så ødela du den.' Men det er kult. Og vi valgte den byen, ikke på grunn av egoet vårt, men fordi Nowa Huta var veldig interessant med sin forhistorie, og med historien og hvordan den ble skapt. Etter andre verdenskrig var vi under sovjetisk innflytelse. Det var en veldig mørk tid for Polen, men vi bestemte oss for å plassere spillet i det området for å velge det øyeblikket, fordi det var en stor test for nasjonen. Og vi bestemte oss for å teste karakterene våre og deres forhold og alt det der. For, som David Lynch en gang sa, i det store mørket er det de små gnistene av skjønnhet som skinner mest.

"Så det var derfor vi valgte det. Og det passer også veldig godt sammen med den gamle, brutalistiske arkitekturen. Den passer overraskende godt sammen med kassettfuturismen. Du kan se hele teknologien til de reisende og kollektivet. Det passer veldig godt sammen med den kommunistiske arkitekturen, som sovjetisk sosialrealisme, som det kalles på fagspråket."

Se hele intervjuet nedenfor for mer om spillet som imponerte oss stort da vi anmeldte det tidligere denne måneden.