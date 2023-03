HQ

Blood Bowl III er en fantasitolkning av amerikansk fotball med (som navnet naturlig antyder) en blodig vri. Den er basert på et miniatyrspill med samme navn og har nye regler. Du blir møtt av en sporty meny som minner litt om andre sportsopplevelser som Madden og Fifa. Du får opprette et team og deretter velge i hvilken modus du fortsetter. Jeg var ganske fornøyd med hvor mange lag vi har i den tredje kampen. Totalt er det tolv kvalifiserte lag. Enten du går for vanlige orker eller de mer holdbare Black Orcs, er det noe for de som liker en mer aggressiv spillestil. Hvis du vil ha en mer fartsfylt intens kamp, er det Dark Elves, Elven Union og Skaven å leke med. Sistnevnte er også ganske flinke til å slå ned motstandere med sine monstre.

Når det gjelder aggressiv action på banen, har vi også Chaos Renegades (en blandet fraksjon) og Chaos Chosen, som med sine store monstre er fokusert på å pulverisere motstanderen. Jeg fant ut at Chaos-fraksjonene har litt vanskeligere for å vinne kamper denne gangen, selv om de er mektige. Hvis du ikke liker raske løpende alver eller store monstre, finnes det alternativer. Vi har mennesker som er gode på mange ting, men ikke de beste til noe. Dvergene er flinke til å forsvare seg og kommer seg sakte i mål. Vi får også møte en blandet fraksjon av mennesker som har levende trær, og andre skapninger i sin oppstilling. Jeg likte en variant på Chaos sentrert rundt kaosguden Nurgle. Det er noen tentakler, sykdommer og råtnende kropper, men jeg liker å stoppe raske fraksjoner og har fortsatt litt kraft til å presse fremover på banen. Lagene kan tilkalle unike hemmelige våpen til tider, noe som skaper en morsom vri på kampene. Dette kan være kjøretøy eller sterke karakterer som pulveriserer opposisjonen i noen runder.

Det er lett å se statistikk og finne informasjon om karakterene dine.

Kampene spilles på en stor gressbane med bokser. Spillerne dine er plassert som du ønsker, og motstanderen gjør det samme. Når kampen starter, bytter du på å takle, fange ballen, bevege deg og mye mer. Alt dette fungerer veldig bra, og animasjonene er jevnere enn før. Jeg liker også at grafikken er forbedret. Det er ikke på nivå med større spill, men det er et steg opp fra forrige tittel i serien. Karakterene dine består av forskjellige klasser med forskjellige funksjoner og evner. Akkurat som i et rollespill, bestemmer klassene også svakhetene sine. En ny funksjon denne gangen er at Agility har blitt mer fokusert. Agility er fortsatt der og brukes til å smette unna, løpe og fange ballen. En annen evne er lagt til fra den gamle Agility, kalt Passing. Som navnet antyder, hvis du har et høyt tall i denne evnen, er karakteren din bedre til å passere ballen. Andre forbedringer er at du kan endre lagfarger oftere og lagre formasjoner for fremtidige kamper.

I tillegg til forskjellige evner har karakterene dine et ferdighetstre der du kan gå opp i nivå og spesialisere dem enda mer. Det er viktig å gjøre dette for at karakterene skal være så effektive i sin rolle som mulig. De kan dø, og derfor må du sannsynligvis gjenta prosessen med nye når det skjer. I dette er det en stor kontrast. Datamaskinen er forferdelig til å skade deg eller vinne. Men så snart du stikker den rosa tåen i flerspillermodus, blir du brutalisert. Det tok meg en stund å få tak i hvordan å slå motstandere over Internett. Så ikke forvent en nybegynnervennlig sport. Reglene er komplekse, oppsettet har en høy læringskurve, og den elektroniske motstanden kan være veldig bra. Når det er sagt, er det et rangeringssystem, og du vil finne laget ditt, din nisje og hvordan du kan vinne. Jeg ble veldig underholdt av utfordringen det bød på.

Oppgradering av spillerne er enklere enn noensinne, jeg foretrekker systemet i tredje over andre.

Jeg kan bekrefte at mikrotransaksjonene er veldig grådige. Du kan utstyre spillerne dine med flere forskjellige typer klær. Hver og en koster en spesiell valuta du kan kjøpe for ekte penger. Hvis du kjøper varer, er det en per karakter, noe som betyr at du snart vil bruke opp beløpet du får gratis til å begynne med. Du kan også kjøpe terninger og annen kosmetikk. Jeg ville hatt færre problemer med dette hvis utvalget var bra fra starten. Hadde det vært et godt utvalg av kosmetiske endringer i garderoben inkludert, ville jeg ikke vært like skuffet. Gitt, det er ikke et fullprisspill, men det føles litt som om du har mindre enn fem gratis alternativer i noen kategorier og presenteres med fem til seks sider med alternativer å kjøpe.

Feilene har også vært problematiske. De er mange, noen spillbrytende og andre mindre farlige. Det kan være krasj, visuelle feil, runder som ikke kan passeres og menyer som fryser permanent. Slik var det også med Blood Bowl 2, som utviklerne fikk på toppen av til slutt. Imidlertid dømmer jeg bare utgaven jeg har testet, og jeg gir en advarsel om at dette ikke er i god form. Tekniske problemer overstiger det som er akseptabelt. Det er fundamentalt ødelagt på steder. Det er imidlertid øyeblikk når det fungerer veldig bra. Disse tider er vanligvis underholdende. Det er lett å hoppe inn i spill og bare gå når ingenting går i stykker. Det glatte brukergrensesnittet har bidratt til dette, takket være de store sprangene i brukervennlighet. Totalt sett synes jeg den tredje versjonen er litt mer mekanisk og brukervennlig polert enn den andre, til tross for de store problemene.

Valutaen kan kjøpes for mye ekte penger, og menyene er fulle av varer du kan kjøpe for det.

Når det gjelder lyden, er det ikke mye å si. Den gjør jobben sin. Jeg skulle gjerne sett litt mer omgivelseslyd. Imidlertid vil jeg argumentere for stemmeskuespillet til kommentatorduoen Bob og Jim. Jeg elsker disse to herrene på showet. De tilfører opplevelsen enorm verdi. Komedien lander ikke alltid i det tredje spillet, men det passer inn i oppsettet og sporten. Jeg skulle også gjerne hatt bedre AI og en mer robust kampanjemodus. Når datamaskinen ikke kunne utfordre og kampanjen ikke ga nok variasjon, kjedet jeg meg raskt. Utviklerne bør ta en titt på Starcraft 2 og finne ut hvordan de kan bygge kamper med unike vendinger og oppsett. Kampanjen kan være litt av et puslespill å løse mot urettferdige motstandere. Det er stort potensial for å gjøre noe veldig gøy med materialet og karakterene. En spinoff med fokus på solospill ville være interessant.

Til slutt er dette en blanding av et godt grunnleggende konsept som er bortkastet med tekniske feil og grådige mikrotransaksjonssystemer. Det er synd fordi oppgraderingene i animasjoner, grafikk, mekanikk og brukergrensesnitt er merkbare. Jeg liker også hvor glatt brukergrensesnittet er i forhold til forgjengeren. Til syvende og sist kan jeg ikke anbefale dette på dette tidspunktet. Det gjenstår å se om den tredje kan få den samme svanesangen som den andre fikk. Blood Bowl III scorer ikke en touchdown for meg, men er fortsatt et prosjekt under bygging. Jeg har det gøy noen ganger, men skuffelse er et faktum. Når det ikke fungerer og menyene viser deg hvordan du bruker mer penger, kan jeg bare sukke slitent. Kjøp Blood Bowl II: Legendary Edition i stedet, den holder seg fortsatt i dag. Dette trenger mer tid i ovnen.