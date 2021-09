Blood Bowl III sin Early Access-lansering har blitt utsatt på ubestemt tid

HQ

Store forsinkelser i spillbransjen er fortsatt noe vi bare må regne med, ettersom Coid-19 herjer enda og skaper uhensiktsmessige arbeidsforhold for mange studioer.

Det var egentlig meningen at Blood Bowl III skulle slippes i Early Access via Steam denne måneden, men folkene bak har innsett at det dessverre ikke blir mulig.

Via et innlegg på Twitter skriver de at de ikke har noen ny lanseringsdato heller, men at de vil vende tilbake snarest:

"Our primary concern is the quality of the game experience we will deliver when the game releases, and we want to take enough time to achieve these quality goals. That's why we have to announce a delay of the early access on PC."

Er du en av de som venter på Blood Bowl III?