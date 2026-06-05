Blood Message vist med en ny trailer

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Blood Message ble vist frem med en visuelt imponerende trailer og blodig gameplay. Spillet utspiller seg i en konflikt om en strategisk region langs Silkeveien i Kina i år 848 e.Kr. Du spiller som en budbringer som har fått i oppgave å overbringe en beskjed i dette actionfylte eventyrspillet utviklet av 24 Netease Games.

Du spiller ikke som prins eller keiser, men inntar i stedet rollen som en ellers ubetydelig person med tanke på konfliktens størrelse og omfang. Under Play Days kan du også prøve en forhåndsversjon av spillet. Du kan se traileren her. Vi vet ennå ikke når spillet lanseres, men det vil være tilgjengelig på PC, Xbox Series X/S og PlayStation 5.