Blood of Zeus kommer tilbake neste måned

Du har kanskje sett Blood of Zeus på Netflix opp gjennom årene. Det er fordi serien debuterte første gang i 2020, og til tross for at den hadde planer om å følge opp med en ny utgivelse, har den tilsynelatende ikke hatt hastverk med å levere denne. Heldigvis er det endelig på tide at vi får mer fra serien.

Netflix har sluppet traileren for den andre sesongen av Blood of Zeus og avslørt at serien er tilbake på strømmetjenesten 9. mai 2024. Når det gjelder hva denne sesongen vil utforske, vil den fortsette hendelsene i den første sesongen og videre se Hades forsøke å unnslippe underverdenen ved å krone Persefone som hersker over Olympus.

Ta en titt på traileren for de kommende episodene før de kommer neste måned.