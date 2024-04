Jeg leste en artikkel om kinesiske kopier og milliardindustrien som plagierer og lager billige kopier av alt fra joggesko til biler, og det har liksom festet seg hos meg. Den nekter å forlate tankene mine. Den viste nemlig to identiske skofabrikker ti meter fra hverandre på samme tomt, med samme utstyr, maskiner, materialer og antall arbeidere. Den ene lagde Adidas Yeezys, mens den andre lagde identiske kopier basert på de samme formene, maskinene og produksjonsmetodene. Den ene skoen ("originalen") ble solgt for 200 pund per par, mens den tilsynelatende nøyaktig samme skoen (produsert ti meter lenger vest i en identisk fabrikk) ble solgt for 20 pund.

Dette gjelder selvfølgelig for nesten alt. Uansett hva du måtte ønske å kjøpe kan du alltid surfe på Temu, Ebay, Wish eller Alibaba for å kjøpe kinesiske kopier til en mye lavere pris. Dette gjelder også det nylig lanserte mobilspillet Blood Strike (som ikke må forveksles med PC-spillet Blood Strike fra Quozhou), som er en så skamløs Call of Duty: Warzone-kopi at det til tider blir direkte latterlig. Men som med Yeezy-kopiene betyr ikke dette at produktet i seg selv er dårlig, eller til og med dårligere enn originalen... Men det er smertelig åpenbart at NetEase aldri har hatt til hensikt å skape noe eget her. Det er nøyaktig null originalitet i Blood Strike. Null.

Oppsettet og utseendet er som tatt rett ut av Call of Duty: Warzone. Du hopper ut av et fly over et gigantisk kart med militærforlegninger, små hus, underjordiske ganger og slagmarker. Du kjemper mot 99 andre spillere, og som i alle Battle Royale-titler handler det om å skyte ned motstanderne, overleve og bevege seg mot midten av sirkelen etter hvert som den krymper. Kartet ser ut og føles veldig likt Verdansk. Menyene og lastesystemet føles akkurat som i Warzone (1), skinsene (operatørene) er som hentet direkte fra Warzone 2.0, og lootboxene på bakken er hentet direkte fra Warzone. Dette gjelder også følelsen av spillet og hvordan Netease har strukturert de ulike systemene og funksjonene.

Du kan bære to våpen samtidig, og akkurat som i Warzone er det best å kombinere en LMG eller en snikskytter med en SMG med høy skuddtakt og små kuler. Det eneste som virkelig skiller disse spillene er at du i Blood Strike bruker medisinbokser i stedet for skuddsikre plater som du i Activisions original trykker inn i den skuddsikre vesten for å gjenopprette helsen din. Som vanlig med denne typen FPS er berøringskontrollen i Blood Strike i beste fall rotete. Skjermen er dekket av ulike knapper (noe som er påkrevd med tanke på hvor intrikate spillsystemene i disse Battle Royale-titlene egentlig er i disse dager), og for min del er det nesten umulig å prikke riktig symbol uten å gni fingeren på et annet, og dette har ført til at jeg har testet Blood Strike med min Backbone. Jeg vil si at det er et like stort krav her som i Warzone Mobile, PUBG Mobile og miniversjonen av Fortnite.

Det kan ikke være lett å lage et Battle Royale for Android og iPhone og bygge grafikk som flyter fint til alle mulige mobilmodeller når 100 spillere skal konkurrere på samme kart. Det er også derfor det nyutgitte Warzone Mobile ser ut som et 15 år gammelt spill, fordi Activision selvfølgelig måtte trimme bort det meste av grafikken fra konsollversjonen, og fortsatt har ytelsesproblemer akkurat nå. Blood Strike er bedre optimalisert enn Warzone Mobile uten å være styggere. Polygonmodellene er enkle, men akseptable, mens teksturene føles gamle og lavoppløste, akkurat som belysningen. Det er rett og slett ikke særlig pent, og jeg, som spiller på en Iphone 14 Pro Max, har sikkert 40-50 forskjellige actionspill installert som ser mye bedre ut enn dette. Men det flyter fint... Det skal absolutt sies og NetEase skal ha ros for det.

I utgangspunktet er det ikke mye i Blood Strike som er dårlig. Presentasjonen oser Call of Duty, akkurat som designet, spillmekanikken og selve kartet, men det betyr også at det meste føles kjent, og det er noe befriende med rene kopier som dette, av utviklere som ikke legger skjul på at de bare har kopiert en konkurrent. Selve ildkampene blir imidlertid litt statiske, og stemningen i kampene blir aldri like dramatisk som i Warzone Mobile, som er det bedre spillet her. Når det er sagt, er Blood Strike en grei battle royale som er god nok til å slå i hjel noen timer her og der.