Bloodborne fyller 10 år i dag, men vi har fortsatt ikke fått en remaster

I dag, 24. mars 2025, er det ti år siden Bloodborne ble lansert på PlayStation 4. FromSoftwares mørke actionrollespill, som kombinerte viktoriansk og lovecraftiansk innflytelse i en av sine mest interessante verdener til dags dato, er fortsatt en fanfavoritt, og et spill som er midtpunktet i debattene om remastere, remakes og potensielle oppfølgere.

Mange fans og spillere har beskyldt Sony for å ha famlet med Bloodborne. Hypen rundt spillet er fortsatt høyst reell, selv et tiår etter lanseringen, og likevel er den eneste legitime måten å spille spillet på fortsatt PS4-versjonen av spillet, låst til 30 bilder i sekundet.

Mens God of War sitt 20-årsjubileum har blitt møtt med mye feiring, er det for øyeblikket ikke et pip på PS Blog om Bloodborne. Det er sannsynligvis fordi Sony vet at hvis de ikke har noe stort å kunngjøre, vil de kritiseres voldsomt igjen, men det får deg til å lure på hvorfor de har unngått det som virker som en åpenbar pengemaskin så lenge.

Uansett om det er en remaster, oppfølger eller nyinnspilling på vei eller ikke, hindrer det ikke folk i å glede seg over Bloodborne den dag i dag. Moddere har jobbet hardt med å få spillet opp til moderne standarder, noe som viser at selv om Sony ikke vil gi Bloodborne en ny sjanse, har fansen ubegrenset tålmodighet for den moderne klassikeren.