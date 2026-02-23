Bloodborne Remake-utvikler holdt tett om opphør og avståelse fra Sony fordi han trodde Bluepoint jobbet med en ekte

HQ

Hvis det er ett spill du er nødt til å se hver gang PlayStation holder en State of Play- eller Showcase-presentasjon, er det Bloodborne. Ikke fra Sony selv selvfølgelig, eller noen av studioene, men fra fans som oversvømmer chatten med krav om en Bloodborne 2 eller nyinnspilling av originalen. Det har vært flere fan-skapte prosjekter i årenes løp, som har forbedret Bloodbornes ytelse og til og med nye spill basert på den opprinnelige IP-en, som gokart-raceren Nightmare Kart (tidligere Bloodborne Kart).

Utvikler Maxime Foulquier hadde jobbet med det han kaller et Bloodborne nyinnspillingsprosjekt, men i mars 2025 mottok han et brev fra Sony som ba om at han sluttet å jobbe med nyinnspillingen. Foulquier holdt stille på den tiden, og trodde dette var en bekreftelse på at Sony jobbet med en ekte nyinnspilling av spillet, ledet av Bluepoint Studio.

Da Bluepoint ble stengt i forrige uke, skjønte Foulquier imidlertid at det ikke var noen Bloodborne nyinnspilling, og at prosjektet hans ble kansellert på grunn av at det krenket Sonys IP. "Bluepoints forsvinning er et enormt tap for bransjen og for drømmen om en nyinnspilling av Bloodborne ", sier Foulquier. "Å legge ned et så talentfullt studio mens dere ikke engang lager en nyinnspilling av Bloodborne, og på toppen av det hele sende brev om opphør og avståelse til små fanprosjekter? Mener du det?"

Det er fortsatt en viss tro på at en nyinnspilling på Bloodborne er mulig, men etter at Bluepoint gjorde en så god jobb med å bringe Demon's Souls til PS5 ved lanseringen, er det vanskelig å se for seg at et annet studio vil ta opp prosjektet.