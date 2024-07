Bloodborne så en enorm økning i antall spillere i forkant av Elden Ring DLC

HQ

Nesten 10 år etter utgivelsen har fans av FromSoftwares gotiske skrekkinspirerte Bloodborne fortsatt glede av spillet, selv om det bare er offisielt tilgjengelig på PS4 og PS5 gjennom bakoverkompatibilitet.

I forkant av den etterlengtede Shadow of the Erdtree DLC bestemte tilsynelatende mange FromSoftware-fans seg for at de ønsket å hoppe tilbake på Bloodborne. En rapport fra TrueTrophies viser at spillets spillerantall økte med 57% i løpet av juni måned.

Og spillerantallet steg med ytterligere 11% etter DLCs lansering. Det er interessant at spillerne fortsatt er så glad i Bloodborne, og strømmer til det til tross for alder og tilgjengelighet. Forhåpentligvis vil Sony på et eller annet tidspunkt lytte til fansen som banker på døren og gi ut en opprinnelig PS5-versjon eller en PC-port. Kanskje begge deler.