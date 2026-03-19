Bloodsport vender tilbake med Michaela Coel ved roret

Den mest over-the-top av alle 80-tallsklassikere gjør comeback, selv om ingen egentlig ba om det. A24 har nå bekreftet at de jobber med en nyinnspilling av Bloodsport, som mer eller mindre lanserte karrieren til Jean-Claude Van Damme. Heldigvis er dette ikke bare nok en lat, billig nostalgitripp. I stedet er det Michaela Coel som både skriver og regisserer - og det gjør situasjonen litt mer interessant.

Regissøren delte sine tanker og sa:

"Jeg har lenge hatt ærefrykt for fightere, og jeg er forbløffet over disiplinen, intensiteten og isolasjonen som sporten krever av dem. Jeg gleder meg til å utforske denne verdenen, spesielt med A24 som samarbeidspartner. LA OSS KOMME I GANG."

Originalfilmen fra 1988 huskes som et brutalt slagsmål, fylt med muskler, treaktig dialog og uforglemmelige karakterer. Nå ønsker A24 å gjøre noe nytt med konseptet. Hva det egentlig betyr, er imidlertid litt uklart. Får vi en arthouse Kumite med eksistensiell angst? Mer karakterdrevet drama? Eller bare den samme gamle formelen med bedre foto og mindre ost?

Det faktum at de faktisk har A24 i ryggen - studioet som på en eller annen måte klarer å gjøre merkelige ideer til både kritikerroste suksesser og hete temaer - betyr at det fortsatt er en sjanse for at dette ikke bare ender opp som nok en glemt reboot.

