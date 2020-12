Bloodstained: Ritual of the Night får Classic Mode i januar

Du ser på Annonser

Julen varer lenge, og det skjer ikke så mye på spillfronten på denne tiden av året. Derfor er vi spesielt glade for gratis oppdateringer i januar, og en sånn en får vi i form av en Classic Mode, som tilføyes til Bloodstained: Ritual of the Night.

"Classic Mode brings back old-school gameplay as you fight through five levels of demons and challenge Gebel's deadly bosses," skriver utvikleren på Twitter om oppdateringen, som for øvrig er gratis.

Har du enda ikke prøvd det Castlevania-inspirerte spillet er det masser av muligheter, da spillet er tilgjengelig på PC, Xbox One, PS4, Switch og nå også mobil.