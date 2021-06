Bloodstained: Ritual of the Night-oppfølger er fortsatt langt unna

Mot slutten av mai annonserte plutselig Digital Bros., moderselskapet til utgiveren 505 Games, at en oppfølger til Bloodstained: Ritual of the Night er på vei i den nyeste finansrapporten sin, men siden vi ikke fikk mer informasjon om det har det vært en del spørsmål om hvor langt unna spillet er og troverdigheten generelt. Nå har dette blitt oppklart til en viss grad.

Utviklerne i Artplay bekrefter nemlig at Bloodstained: Ritual of the Night 2 er på vei, men at det fortsatt er ekstremt tidlig i utviklingen siden fokuset fortsatt er å bringe mer innhold til originalen. Dermed må vi vente en god stund på å se hvor store steg oppfølgeren tar, så det er bare å glede seg til utvidelsene av originalen først.