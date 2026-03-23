Bloodstained: The Scarlet Engagement kommer tilsynelatende også til Switch

For fem år siden kunngjorde utvikleren ArtPlay og utgiveren 505 Games at en oppfølger til Bloodstained: Ritual of the Night, en åndelig etterfølger til Castlevania-serien, var under arbeid. Under den såkalte "ikke-E3" (Summer Game Fest og andre) i juni 2025 ble spillet avduket for første gang under tittelen Bloodstained: The Scarlet Engagement.

Det ble den gang annonsert for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - mens Nintendo-plattformene ble utelatt. My Nintendo News påpeker imidlertid nå at en av utgiverens ansatte avslørte via LinkedIn at spillet også kommer til Switch, uten å nevne Switch 2. Bare en linje nedenfor står det imidlertid at det også er et "uanmeldt" spill i arbeid som vil bli utgitt for Switch 2 i 2026, noe som veldig godt kan være Bloodstained-oppfølgeren.

Bare i forrige måned ble det kunngjort at Konami-veteranen Shutaro Iida, som jobbet hos ArtPlay på Bloodstained: The Scarlet Engagement, dessverre hadde gått bort av kreft. Dette blir derfor hans siste spill, selv om han aldri fikk se det ferdigstilt selv.