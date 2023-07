Blue Beetle spås å bli neste store flopp for DCU og Warner Bros.

HQ

Med nesten ingen markedsføring i ryggen, en relativt ukjent karakter i hovedrollen, og med tanke på den siste tidens rekke av fiaskoer fra DCU og Warner Bros. er det ikke mye håp for superheltsjangerens neste tilskudd, Blue Beetle. Både Shazam! Fury of the Gods, Black Adam og nå sist The Flash har alle vært massive økonomiske fiaskoer, og nå spår bransjeekspertene i Box Office Pro at den samme skjebnen venter denne nye DCU-filmen.

Tidlige estimater tyder på at Blue Beetle vil tjene inn maksimalt 60 millioner dollar på hjemmemarkedet, og hvis det går riktig ille, kan disse tallene bli så lave som 27 millioner dollar. Det eneste som spås å være til filmens fordel, er den latinamerikanske hovedrolleinnehaveren, som har potensial til å hjelpe filmen til å slå an utenfor USA, spesielt i Latin-Amerika. Blue Beetle har premiere 18. august 2023, og vi vil følge filmens suksess (eller fiasko) med interesse.

Hva synes du om Blue Beetle, ser du frem til filmen og vil den bli en suksess for DCU og Warner Bros?