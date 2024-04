Blue Dragon får en gratis dynamisk dashbordbakgrunn på Xbox

HQ

I forrige måned fikk vi dessverre vite at skaperen av Dragon Ball, Akira Toriyama, var død. Han ble bare 68 år gammel, men heldigvis vil vi fortsatt kunne glede oss over alt det flotte han etterlot seg, ikke minst skatten Dragon Ball, men også mangaen Sand Land, som blir et rollespill denne måneden (les mer i vår forhåndsomtale, eller prøv demoen).

Toriyama var imidlertid involvert i mange flere dataspill enn som så, og jobbet mest i rollespillbransjen, der han designet figurene til Dragon Quest-serien samt Chrono Trigger og Blue Dragon. Sistnevnte ble opprinnelig utgitt av Microsoft i 2006 (2007 i Europa), og til ære for Toriyama har Xbox-teamet nå gitt ut en gratis dynamisk Xbox Series S/X-bakgrunn.

Hvis du vil spille Blue Dragon - skapt av Final Fantasys far, Hironobu Sakaguchi, med musikk fra Final Fantasy-komponisten Nobuo Uematsu - er det bakoverkompatibelt og kan spilles på både Xbox One og Xbox Series S/X. Her kan du laste ned dette fantastiske japanske rollespillet og nyte Toriyamas herlige design.