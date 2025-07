Blue Eye Samurai-skaperne lover en andre sesong der "reisen forblir den samme"

HQ

En av de bedre Netflix Original-seriene i nyere tid er uten tvil Blue Eye Samurai, en animert fortelling som utforsket hvordan en kvinnelig kriger trente seg opp til å bli samurai for å ta hevn over dem som skadet familien hennes og de menneskene hun bryr seg om. Den første sesongen er fortsatt høyt ansett blant fans og kritikere, og vi ble for en stund tilbake fortalt at en andre sesong ville komme, men det har gått over et år, og ingenting av substans har noensinne materialisert seg.

Forhåpentligvis vil det snart endre seg, for under en opptreden på Anime Expo i Los Angeles dukket medskaperne Amber Noizumi og Michael Green opp for å snakke kort om serien og røpe hva som kommer heretter.

I en melding delt av The Hollywood Reporter, blir vi fortalt litt av Noizumi om hovedpersonen Mizus neste trinn, inkludert at "reisen forblir den samme. Hevn er hennes religion." Green bygget videre på dette ved å legge til at hun "tror at minst to av [mennene] som hun er ute etter å drepe, kommer til å befinne seg et sted på dette magiske stedet som heter London", og leverte en sesong som vil begynne med at Mizu "bryter seg inn et sted for å drepe noen".

Hvis alt går bra, vil disse plottdetaljene bety at Blue Eye Samurais retur er nærmere enn den er lenger unna.