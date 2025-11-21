Blue Origin presenterer den nye Glenn-raketten i superstørrelse for å utfordre SpaceX

HQ

Jeff Bezos' romfartsselskap Blue Origin har kunngjort planer for en større og kraftigere variant av raketten New Glenn, som skal konkurrere med Elon Musks SpaceX-flåte. Den nye raketten, kalt New Glenn 9x4, vil ha ni motorer på det første trinnet og fire på det andre, en oppgradering fra den nåværende 7x2-designen.

Blue Origin sa at New Glenn 9x4 er en del av en bredere plan om å tilby flere orbitale bæreraketter, som betjener kunder med oppdrag som spenner fra megakonstellasjoner til utforskning av månen og det dype verdensrommet, samt nasjonale sikkerhetsprosjekter som Golden Dome-programmet.

Selskapet oppga ingen tidslinje for rakettens første flyvning, men understreket at det iterative designet fra den nåværende New Glenn betyr at utviklingen kan gå raskt. Administrerende direktør Dave Limp la ut digitale gjengivelser av den supertunge New Glenn på X, som viser raketten som er høyere enn den historiske Saturn V, med en større nyttelastkappe og forbedrede egenskaper.

Blue Origin har brukt milliarder av kroner i nesten ti år på å utvikle New Glenn, en 29 etasjer høy rakett med et gjenbrukbart førstetrinn. Den nye 9x4-varianten forventes å utvide selskapets tilbud og konkurrere mer direkte med SpaceXs Falcon-raketter og Starship, som fortsatt er under utvikling.