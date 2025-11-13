Blue Origin utsetter Mars-satellittoppskytingen etter at den geomagnetiske stormen avtar

HQ

Blue Origins New Glenn-rakett, som skal frakte to NASA-satellitter designet for å studere romværet på Mars, er tilbake på rett spor for oppskyting denne uken etter forsinkelser forårsaket av en geomagnetisk storm og overskyet himmel. Oppskytingsvinduet på Cape Canaveral er planlagt til torsdag, like før kl. 15.00 (2000 GMT).

De to EscaPADE-satellittene, Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, vil gå i bane rundt Mars i tandem for å analysere hvordan ladede solpartikler interagerer med planetens magnetfelt og bidrar til atmosfæretap.

EscaPADE-satellittene skal studere Mars' magnetfelt

Oppdraget er Blue Origins første store vitenskapelige oppskyting for en betalende kunde og den første New Glenn-flyvningen siden rakettens første oppskyting i januar. Tidligere forsøk ble utsatt på grunn av tungt skydekke og en kraftig solstorm som forstyrret satellitt- og radiokommunikasjonen.

I mellomtiden forårsaket den geomagnetiske stormen livlige nordlysfremvisninger over deler av USA, med grønt og rosa nordlys som var synlig uvanlig langt sør, fra Texas til Florida. Stormen har nå lagt seg, og dermed er veien ryddet for oppskytingen til Mars.