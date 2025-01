Blue Origins New Glenn-rakett har endelig kommet seg i bane rundt jorda

HQ

For et par dager siden skrev vi om forsinkelsen i siste liten som førte til at Blue Origins rakett New Glenn måtte avbryte oppskytingsprosedyren og avlyse planene om å gå i bane rundt jorda. Nå har mannskapet løst problemet som plaget raketten, og sendte den til og med opp i bane i de tidlige morgentimene den 16. januar, en oppskyting som gikk som forventet og vellykket.

Dette ble bekreftet i en uttalelse fra Blue Origin, der de bekrefter at raketten "nådde trygt sin tiltenkte bane under dagens NG-1-oppdrag, og oppnådde vårt primære mål."

Den største haken med oppskytingen er at booster-delen gikk tapt under nedstigningen, noe som betyr at det er områder som teamet må forbedre til neste oppskyting. Blue Origin kommenterte dette ved å legge til: "Vi visste at det var ambisiøst å lande det første trinnet på første forsøk. Vi skal lære, forbedre oss og bruke denne kunnskapen ved neste oppskyting til våren."

