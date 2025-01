Blue Origins rakettoppskyting har trukket støpselet etter utallige forsinkelser

HQ

Mens Elon Musks SpaceX ser ut til å cruise sammen i ganske jevn og velsmurt hastighet i disse dager, kan det samme ikke helt sies om Jeff Bezos 'romfartsfirma Blue Origin. Det skulle egentlig ha vært en oppskyting i morges, men den ble nettopp avlyst etter flere timer med forsinkelser, som skyldes at teamet nå må fikse et problem med et delsystem i kjøretøyet. Den planlagte neste oppskytingsdatoen er ennå ikke fastsatt, ettersom Blue Origin må finne det perfekte vinduet for å forsøke å skyte opp igjen.

Alt dette ble bekreftet i et nylig X-innlegg, som uttalte: "Vi avbryter dagens oppskytingsforsøk for å feilsøke et problem med et delsystem i kjøretøyet som vil ta oss utenfor oppskytingsvinduet vårt. Vi vurderer mulighetene for neste oppskytingsforsøk."

Det er verdt å merke seg at rakettoppskytinger er notorisk utfordrende, og at dette er den første turen for Blue Origins rakett. De ekstra forholdsreglene som tas, er nødvendige for at oppdraget skal lykkes, noe som i dette tilfellet innebærer å nå en trygg bane rundt jorda og deretter returnere til jorden.

