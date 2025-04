HQ

Herbert S. Sinclair, den gåtefulle milliardæren som har tilbrakt mesteparten av tiden sin tilbaketrukket i et gigantisk herskapshus i fjellene, er død. I timene som følger finner de som representerer hans enorme formue og eiendeler en vitneforklaring i ellevte time som undergraver alle andre rettsdokumenter og overfører eierskapet til alle eiendommene hans, inkludert et gigantisk hus, til deg, nevøen hans. Men det er en hake.

Alt dette er ditt hvis du kan finne det 46. rommet i et hus som inneholder 45 rom. Hvorfor er det så vanskelig? Fordi planløsningen i huset nullstilles hver dag, og hvordan rommene nå er fordelt og ser ut, er helt opp til deg. Det er premisset for Blue Prince, en roguelike escape room-simulator der du desperat må prøve å nå det 46. rommet i huset. Men å sette sammen den rette konstellasjonen av rom, samle de nødvendige ressursene og navigere rundt låste dører og andre utfordringer virker nesten umulig til å begynne med.

Hver dag våkner du opp i teltet ditt like utenfor herregården og går inn i den overdådige inngangshallen. Derfra er det tre dører. Når du griper i håndtaket, blir du presentert for et utvalg av rom, vanligvis tre, hvert med sine egne fordeler og ulemper. Hvert rom du går inn i koster et skritt, som du har 50 av, og hvis du enten går tom for skritt eller havner i en blindgate, trekker du deg tilbake for dagen og går tilbake til samme startpunkt som dagen før.

Rommene kan gi deg ressurser, for eksempel Gems, Coins eller Keys, som senere kan brukes til å kjøpe mat som gir deg flere skritt eller låser opp dører, og de kan også ta ressurser fra deg, og da må du følge nøye med på hvordan dørene som går ut av disse rommene plasserer deg fremover. Du må skape en sti fra inngangshallen til det legendariske 46. rommet, og det kan bare oppnås med oppfinnsomhet - og mye flaks.

Dette er i bunn og grunn et roguelike, og med det mener jeg at det er svært få eiendeler du tar med deg ut av herskapshuset når du er ferdig, og det handler hovedsakelig om at du må finne ut hvordan du skal sette sammen rommene for å komme helt til den andre enden, og hvilke ressurser du absolutt trenger for å lykkes. Rommene er allsidige, men det er kanskje 10-15 typer totalt, så selv om det virker som et uløselig puslespill til å begynne med, vil du raskt skjønne hva som gjør hva; at et rom på Breaker Box kan ende opp som en blindvei, men gir deg strøm til et annet rom som du må bruke senere. Etter hvert som du går videre, lærer du hvor mange trinn du faktisk trenger, og hvor mange dører som faktisk er låst.

Vi bruker litt mer tid enn vanlig på å forklare dette intrikate nettverket av sammenkoblede mekanikker og strukturer, nettopp fordi premisset er Blue Princes store trekkplaster. Det er overraskende tilfredsstillende å finne ut hvordan du kan bruke disse rommene, hvilke du bør unngå, og hvilke som gir deg ressursene du trenger for å komme videre, selv om tempoet virker inspirert av førstepersons vandringssimulatorer som Everybody's Gone to the Rapture, og kan bli litt søvndyssende til tider. Det finnes til og med spesifikke gjenstander som gir deg permanente oppgraderinger underveis, for eksempel en lommebok som gir deg en ekstra mynt for hver femte mynt du finner, eller en sølvnøkkel som garanterer at de neste romalternativene du blir presentert for, har mange unike dører foran seg.

Det er spennende, det er tilfredsstillende, og det er ekstremt intelligent satt sammen, og på denne måten er Blue Prince på sett og vis en forlengelse av nyere puslespill-suksesser som Lorelei and the Laser Eyes, ettersom du nesten blir overveldet av hvor intrikate og sammenhengende alle disse mekanikkene og strukturene egentlig er.

Problemet er bare at det ikke helt holder i dette tilfellet. Nettopp fordi Blue Prince er en roguelike, og ikke en roguelite, beholdes ingenting av det du har med deg, det finnes ingen reell progresjon annet enn den du mentalt skaper selv, og siden spillet er såpass RNG-avhengig (rommene du "tegner" ved hver dør er tross alt tilfeldige), begynner frustrasjonen å melde seg etter syv-ni dager, når du innser at det er like mye tilfeldigheter som avgjør hvor langt du kommer, som hvor dyktig du har blitt med spillets unike oppsett. Noen roguelikes blir minneverdige nettopp fordi du ikke får sjansen til å forbedre deg hele tiden uansett, men de fleste spill har godt av å tilby en eller annen form for progresjon, og det har ikke Blue Prince, muligens fordi det ville blitt litt for kort hvis det fantes måter å gå opp i nivå på, lage snarveier eller på andre måter "jukse" i spillet.

Dessuten fungerer roguelikes ofte fordi hvert "løp", om du vil, er så kort, men Blue Prince er en langsom, systematisk og intrikat opplevelse der et godt løp kan ta deg... vel, la oss sette opp et punkt for sammenligning. 80 % av veien til det 46. rommet kan lett ta 35 minutter for så å returnere til startpunktet, med en følelse av at det stort sett bare var uflaks som gjorde at du havnet i en blindgate, noe som ikke er særlig tilfredsstillende.

Når det er sagt, oser Blue Prince av karakter. Her er det en unik atmosfære som verken er skummel eller direkte avslappende. Det finnes små finurligheter, som lapper skrevet på fargede papirlapper som ligger igjen i rommene, men det varierer om det som står på lappene er løgn eller sannhet. Det finnes noen få rom der du kan lagre mektige gjenstander til senere bruk, og selvfølgelig finnes det også frittstående gåter i noen av rommene som er avanserte og spennende å løse. Det er et spill som ikke ligner noe annet, og et lysende eksempel på innovasjon og kreativitet i nesten flytende form. Samtidig er det også et spill som jeg savner et progresjonssystem eller to som kunne gjort hver runde litt kortere, eller til og med hjulpet spilleren til å fullføre etter å ha løpt hodestups inn i en vegg av noe som virker som urettferdige grunner i rundt 15 timer.

Klara og jeg, min puzzle-partner-in-crime, klarte det, og det var tilfredsstillende, og jeg vil ikke røpe hva som kommer, men Blue Prince er lett å anbefale hvis du har lest beskrivelsen av premisset og funnet selve ideen overbevisende. Det er ideen som vinner her, og kanskje kan utvikleren Dogubomb i fremtiden jobbe med denne diamanten av et premiss og polere noen av kantene for å få spilleren til å føle at de har litt mer kontroll over hvert utfall. Når det er sagt, har Blue Prince en ganske kul brettspillfølelse, og til syvende og sist endte vi opp med å bevise for den avdøde Sinclair at vi var verdige til å arve herskapshuset hans fordi vi beseiret det. Og det var fantastisk.