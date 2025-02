Blue Prince bekrefter utgivelsesdato 10. april

HQ

Vi visste allerede at Dogubombs puslespilltittel Blue Prince skulle komme denne våren, men nå har vi et par plattformer til å legge til på listen. Under ID@Xbox Showcase som ble sendt på mandag, ble det bekreftet at Blue Prince også ville komme til Xbox Series og tilgjengelig på Game Pass på dag én, 10. april. Studioet har klart å fullføre utgivelsen i tide for Xbox-konsoller.

PlayStations nå tidligere sjef for indieutgivelser, Shuhei Yoshida, har rost kunngjøringen av tittelens utgivelsesdato, og til og med kalt det "en GOTY-kandidat".

I fjor intervjuet Gamereactor Dogubomb-regissør Tonda Ros under Gamescom for å introdusere tittelen og avsløre noen produksjonsdetaljer, og du kan følge historien hans nedenfor.

Sammen med denne kunngjøringen har utgiveren Raw Fury avduket en ny trailer for spillet, som du kan se nedenfor.

