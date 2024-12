Blue Prince lanseres våren 2025

Under PC Gaming Show bekreftet utvikleren Dogubomb nettopp at det kommende mystiske puslespillet, Blue Prince, vil lanseres våren 2025. Vi har ikke en nøyaktig dato ennå, men vinduet har blitt låst inn og vist i en ny trailer som du kan se nedenfor.

HQ

For de som ikke er klar over hva Blue Prince er, handler dette spillet om å navigere i et merkelig hus med rom som har en tendens til å vises tilfeldig og i ingen spesiell rekkefølge. Ideen er å komme seg til et merkelig 46. rom i det bisarre herregården som spillet foregår i, noe som mildt sagt er utfordrende, ettersom du har et begrenset antall dører å åpne før du går tom for alternativer i løpet av en enkelt dag eller før du bokser deg selv inn under et løp, og dermed gir spillet en roguelike karakter.

Den offisielle beskrivelsen legger til: "Blue Prince kombinerer overbevisende mystikk, strategi og puslespillelementer for å skape en uforutsigbar reise gjennom Mt. Holly, en særegen herregård med stadig skiftende rom. Spillerne må stake ut sin egen vei gjennom kamre som byr på hemmeligheter og utfordringer i jakten på det gåtefulle rom 46. Hvert kammer er unikt i sin funksjon, og hvert skritt bringer deg nærmere mysteriets oppklaring."

Mens vi venter på den endelige lanseringsdatoen for Blue Prince, kan du inntil videre få med deg vårt siste intervju med utvikleren Dogubomb nedenfor.

HQ