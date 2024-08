Blue Protocol stenges ned i Japan

HQ

Hvis du fortsatt har hatt håp om at det japanske online action-RPG-spillet Blue Protocol vil komme til Vesten, bør du sannsynligvis slutte å håpe på det. Det har blitt avslørt at spillets globale lansering har blitt kansellert, og at spillet til og med vil stenge permanent også i Japan fra og med neste år.

Som nevnt i et blogginnlegg, blir vi fortalt: "Vi beklager å informere deg om at den japanske versjonen av Blue Protocol vil bli avviklet lørdag 18. januar 2025.

"Som et resultat har vi også kansellert planene våre om å gi ut en vestlig versjon av spillet i samarbeid med Amazon Games. Vi har hatt et sterkt forhold til Amazon Games gjennom hele utviklingen av Blue Protocol, og begge teamene våre er skuffet over at vi ikke vil være i stand til å levere spillet til spillere over hele verden."

Utviklingsteamet har gitt ut en liten oppfølgingsuttalelse som forklarer hvordan denne avgjørelsen kom, og bemerker: "Vi vet at det har vært stor forventning til Blue Protocol siden den første kunngjøringen av spillet. Vi ønsket å levere en opplevelse som er som å tre inn i animeens verden, og vi har utfordret oss selv til å skape en verden der hver eneste spiller kan nyte eventyr som hovedpersonen i animeen. Vi har jobbet hardt for å forberede utgivelsen, men vi har kommet til den konklusjon at det ikke vil være mulig å levere en tjeneste som tilfredsstiller alle."

Er du skuffet over å høre denne nyheten?