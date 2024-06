Bluepoint Games jobber fortsatt "med en original tittel"

HQ

Hver gang Sony har et arrangement, dukker folk opp i håp om at Bluepoint Games vil kunngjøre sitt neste spill. Studioet ble kjøpt av Sony i 2021 og har blitt kjent for å gi ut virkelig godt utformede nyinnspillinger.

Mange håper derfor at de i neste omgang vil lansere nyinnspillinger av spill som Killzone, Resistance eller Bloodborne. Men i forbindelse med oppkjøpet ble det avslørt at det neste spillet som skal lanseres er noe helt nytt, og nå skriver Bluepoints teknologisjef Peter Dalton via X at "ingenting har endret seg siden uttalelsen vår om at vi jobber med en originaltittel".

Og med det vet vi det. Gitt at deres siste tittel var Demon's Souls, som ble utgitt for fire år siden, er det definitivt på tide å kunngjøre noe nytt - men ikke forvent en spektakulær nyinnspilling.