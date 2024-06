Bluepoint Games 'neste tittel vil være en original kreasjon

HQ

Du er kanskje ikke kjent med navnet Bluepoint Games, men du vil helt sikkert kjenne til de siste titlene deres. Demon's Souls nyinnspilling og Shadow of the Colossus nyinnspilling var begge vellykkede utgivelser, og tok PlayStation-fans tilbake til titler de elsket.

Neste opp for Bluepoint er noe helt originalt. Tilbake i fjor fortalte studioets teknologisjef Peter Dalton at folk måtte vente og se hva studioet jobbet med, og selv om budskapet er det samme i et nyere innlegg, gjentar Dalton at prosjektet er et originalt verk.

Med tanke på Demon's Souls nyinnspilling utgitt i 2021, er det sannsynlig at Bluepoint ikke har skiftet til fullt gir på dette prosjektet på mange år ennå. Så det er fortsatt tid for arbeid som skal gjøres før en potensiell kunngjøring kan gjøres, men mange mennesker er glade for å se hva som kommer fra dette studioet.