Bluesky får hundretusener av nye brukere etter det amerikanske valget

HQ

Etter hvert som Twitter/X fortsetter å bli mer og mer en kloakk takket være én bestemt person, er det mange som ser seg om etter alternativer. Bluesky er et slikt alternativ, og det har fått mange nye brukere de siste ukene.

I løpet av den siste uken rapporterte The Verge at det sosiale mediet fikk 700 000 nye brukere, noe som bringer det totale antallet til 14,5 millioner brukere. Flertallet av de nye brukerne kommer fra USA, ifølge Bluesky COO Rose Wang. Det er bare etter Metas tråder i USA for gratis sosiale medier.

Etter hvert som den uavhengige plattformen vokser, er det tvilsomt om den noen gang vil kunne matche Twitter eller Threads, men med stadig flere klager på algoritmer, manglende moderering med mer, blir det spennende å se om et nytt sosialt medium kan ta deres plass.

Dette er en annonse: