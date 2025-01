Bluesky når sannsynligvis 30 millioner brukere denne uken

HQ

Da den juksende videospilleren Elon Musk tok over Twitter for to år siden, ble det innført flere ganske betydelige endringer, både til det bedre og verre. Blant de mer populære funksjonene er muligheten til å legge til kontekst i andres innlegg.

Mange mener imidlertid at modereringen er blitt mye dårligere, med åpent hat og trusler, overdreven reklame og en mer fremtredende plass for bots. I tillegg er Musk selv en kontroversiell figur som liker å dele konspirasjonsteorier og innhold som oppfattes som både fremmedfiendtlig og antisemittisk.

Dette har fått mange til å se seg om etter et alternativ, og etter et år med søk frem og tilbake med tjenester som blant annet Hive Social og Mastodon, ser det ut til at Bluesky og Threads er i ferd med å bli populære utfordrere. Spesielt Bluesky (opprettet av Jack Dorsey, den samme personen som i sin tid skapte Twitter) vokser svært raskt og har nå et enormt fellesskap.

Etter å ha nådd 20 millioner brukere i november 2024, ser det ut til at populariteten til tjenesten har akselerert stadig raskere, muligens forsterket av Elon Musks handlinger i verdenspolitikken. Nå får vi vite at tjenesten snart vil nå milepælen på 30 millioner brukere.

Flere selskaper har for tiden avtaler med Meta (Facebook, Instagram og Threads) og X, og er derfor ennå ikke på Bluesky. Det ble nylig avslørt at NFL ba et av ligalagene om å forlate tjenesten fordi de ikke har et partnerskap med dem ennå, men hvis Bluesky fortsetter å vokse slik, vil det ikke ta lang tid før flere og flere giganter etablerer seg der og gjør den til en verdig utfordrer til de mye rikere gigantene.