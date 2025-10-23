Blumhouse Games' Sleep Awake kommer i desember

HQ

Neste uke er den skumleste uken i året, da Halloween er satt til å skje neste fredag. I anledning denne feiringen har Blumhouse Games dukket opp på Galaxies Autumn Showcase 2025 for å avsløre lanseringsdatoen for utvikleren Eyes Out sitt surrealistiske og psykologiske skrekkprosjekt Sleep Awake.

Skrekkspillet skal debutere på PC 2. desember 2025, og fikk nettopp en ny trailer som fremhevet den vridde virkeligheten det er satt i og skildret hvordan befolkningen kjemper for å unngå søvn i frykt for å bli tatt i løpet av søvnen.

Mens du kan se den siste traileren nedenfor, for mer på Sleep Awake, ikke gå glipp av vår nylige forhåndsvisning av spillet, hvor vi hadde sjansen til å oppleve noen få kapitler av historien.