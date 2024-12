Blumhouse gjenoppliver The Mummy-serien med ny nyinnspilling

HQ

Mumien gjør comeback, og denne gangen er det under ledelse av Lee Cronin, kjent for Evil Dead Rise. Den nye filmen, planlagt for utgivelse 17. april 2026, vil være en del av Blumhouses voksende innsats for å gjenopplive Universals klassiske monsterfranchiser. Kunngjøringen ble bekreftet for bare en time siden via Blumhouse's X-konto, hvor en kryptisk avsløring av manuset ertet en uhyggelig, frisk titt på den langvarige serien.

Denne nyinnspillingen markerer den tredje oppføringen i Blumhouses innsats for å gjenopplive Universals ikoniske monstre, etter The Invisible Man (2020) og den kommende Wolf Man. Selv om detaljene er knappe, lover Cronin en skremmende og unik versjon av The Mummy som vil "grave dypt" i eldgamle grusomheter. Det kommer til å være langt fra fiaskoen fra 2017, som hadde som mål å lansere Dark Universe.

Med James Wan og Jason Blum som produsenter, håper fansen på en vellykket retur til graven. Vil denne nye versjonen gjenopplive franchisen, eller vil den møte samme skjebne som sine forgjengere?

Hva slags Mummy-film håper du å se?