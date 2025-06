Blumhouse kjøper rettighetene til Saw

Det ser ut til at en stor del av Saw IP snart kommer til å være under ny ledelse. Blumhouse, skrekkproduksjonshuset bak hits som Get Out, Five Nights at Freddy's og M3GAN, er satt til å kjøpe Twisted Pictures 'del av IP-en.

Via Deadline, denne avtalen vil ikke skyve Lionsgate ut av bildet, ettersom selskapet fortsatt planlegger å være involvert som partner og eier 50% av franchisen. Men det vil sette serien tilbake i kontakt med James Wan, regissøren bak den originale Saw film.

Saw XI var ment å komme ut i september, men produksjonsplanene for filmen stoppet opp. Det er sannsynlig at den neste Saw filmen vil være en stund unna, men det er mulig Blumhouse kan styre den i en ny retning.