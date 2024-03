Blumhouse og AMC feirer Halloween tidlig ved å bringe fem skrekkfilmer tilbake på kino.

HQ

Blumhouse og AMC Theatres arrangerer en fem dager lang filmfestival i slutten av måneden for å feire at vi nå er halvveis til Halloween. Fra 29. mars til 2. april vises fem av Blumhouses filmer i 40 byer over hele USA.

Billettene legges ut for salg 15. mars på AMCTheatres.com og koster bare 8 dollar stykket. I tillegg til å se klassiske grøssere på det store lerretet igjen, vil publikum også kunne vinne gaver, få sniktitt og se innspilte meldinger fra personene bak hver film. Du kan ta en titt på festivalens program nedenfor:



Fredag 29. mars - Split



Lørdag 30. mars - The Purge



Søndag 31. mars - Ouija: Origin of Evil



Mandag 1. april - Insidious (13-års jubileum for filmens premiere)



Tirsdag 2. april - Den usynlige mannen



"Vi ønsket å feire lokale miljøer av skrekkfans over hele landet med en morsom, rimelig og litt ond kveld på kino. Vi er takknemlige for at partnerne våre hos AMC har hjulpet oss med å realisere denne ideen", sier Jason Blum, grunnlegger og administrerende direktør i Blumhouse.

"Blumhouse-filmer skremmer og gleder skrekkfans. Vi gleder oss til å bringe disse favorittene tilbake til det store lerretet", sier Elizabeth Frank, EVP Worldwide Programming and Chief Content Officer, AMC Theatres.

Den fullstendige listen over byer inkluderer: Atlanta (GA), Baltimore (MD), Boston (MA), Charlotte (NC), Chattanooga (TN), Chicago (IL), Cincinnati (OH), Columbus (OH), Dallas (TX), Denver (CO), Detroit (MI), Harlingen (TX), Hartford (CT), Houston (TX), Indianapolis (IN), Jacksonville (FL), Kansas City (MO), Las Vegas (NV), Los Angeles (CA), Miami (FL), Minneapolis (MN), Mobile (AL), New Haven (CT), New Orleans (LA), New York (NY), Norfolk (VA), Orlando (FL), Philadelphia (PA), Phoenix (AZ), Pittsburgh (PA), Rockford (IL), San Diego (CA), San Francisco (CA), Seattle (WA), Spokane (WA), Tallahassee (FL), Tampa (FL), Tucson (AZ), Tulsa (OK), Washington, D.C., Wichita (KS).

Takk, Bloody Disgusting.